《海的開始》開播收視理想 目黑蓮首度擔正月九劇 化身單親爸爸催淚 (14:26)

日劇《silent》男星目黑蓮，再度攜手《silent》製作班底拍攝富士月九劇《海的開始》，劇中他飾演年輕單親爸爸，肩負育兒責任。香港觀眾逢周二下午可於「黃Viu」收看。昨晚（1日）劇集開播後，首集錄得8%收視，成績不錯，超越同時段日劇前4作開播成績。

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）在大學時和同學南雲水季（古川琴音飾）交往，卻在畢業前夕被分手。7年後，夏和女友百瀨彌生（有村架純飾）過著幸福快樂的生活，某天他卻收到大學友人聯絡，得知前女友去世消息。夏在葬禮上遇見了水季的女兒「海」（泉谷星奈飾），並從對方母親口中得知孩子的父親竟是自己！海的出現讓夏和彌生的人生漸生變化，他也開始思考水季和海在這7年間的生活。

《海的開始》由《silent》編劇生方美久和導演風間太樹聯手炮製，並起用目黑蓮擔任男主角「月岡夏」，3人早於《silent》結緣，默契更勝從前，目黑蓮表示幕後團隊非常了解自己：「『月岡夏』是我能自然地產生共鳴角色，我們從撰寫劇本初期就有很多討論，我和角色的感受和言行略有不用，但我很期待能創造出新的角色。」

提到首度擔正「月九」，目黑蓮表示一圓兒時夢想：「20歲的我還未出道，當時我在想我是否應該繼續落去。為了激勵自己，我在夢想筆記本寫上目標，其中一個就是『主演月九』，現在就像做夢一樣。」

除了目黑蓮首次演出爸爸角色令人期待外，演目黑蓮「女兒」的童星泉谷星奈，同樣備受關注，她曾演出多部電視劇和廣告，是目前受矚目童星之一。

由於「海」與劇名《海的開始》有直接關係，製作團隊在全國各地試鏡，製作人村瀨健選中泉谷後直言：「我想我幾乎見過這一代所有童星，但我認為泉谷是唯一能夠扮演海的人，我也急不及待想看看目黑蓮如何演父親。」

（即時娛樂）