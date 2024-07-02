我們與金牌的距離｜保錡出絕招技驚四座 Phoebus超快球速需睇片確認 (14:39)

ViuTV《我們與金牌的距離》上集重燃手球魂的吳啟洋（Phoebus）和零經驗的吳保錡，力戰香港男子手球隊隊長謝永輝（Freddie），2人在熱身賽中千辛萬苦才拿下1分。Freddie和他們進行一系列特訓之後，今集（2日）終極一戰之前，3人先來一場男人的浪漫，品嘗法式野餐輕鬆一下。

要野餐自然要有美食，3人來到生果店，保錡發揮「行過路過也不放過」的精神，一開口問老闆可否請他食生果，給他成功免費拿到香蕉；之後行到另一生果檔，保錡繼續不怕面懵地問：「可唔可以請我食個蘋果呀？」當檔主給了一個蘋果後，他還厚臉皮表示：「我哋有3個人喎！」老闆又再送多兩個梨給他。就連經過粥麵店遇上前往光顧的街坊，保錡也不放過，竟開口叫人請食炸両，令臉皮薄的Phoebus感到不好意思，結果他們由買食物，變成周街取食物。

輕鬆過後，來到終極一戰，比賽規則以2對2進行，每隊有10次進攻機會，每5次進攻後換隊進攻，其間不能走過禁區線，每次最多持球3秒和走3步，進攻方被防守方捉實至完全不能射球，會即時判自由球，Phoebus和保錡只要取得比熱身賽時更高分數，便為之挑戰成功。

保錡經過特訓後表現突飛猛進，防守能力提升，其間使出自創一招「惡魔蝙蝠幽靈轉身」傳球給Phoebus，表現技驚四座，連Freddie也大讚；Phoebus亦愈打愈入佳境，射球球速更加快到要即時睇片確認，戰况激烈。

（即時娛樂）