海關戰線｜張學友超額完成高難度挑戰 謝霆鋒讚專業用心 (15:41)

英皇電影《海關戰線》7月5日（周五）正式開畫，該戲由謝霆鋒﹑張學友﹑林嘉欣﹑劉雅瑟﹑吳鎮宇﹑關智斌﹑陳家樂﹑衛詩雅和袁富華等合演。

已有一段時間沒拍電影的張學友，在《海關戰線》應付文戲外，還要挑戰體能，擔任動作指導的謝霆鋒，為張學友設計動作，雖然動作戲並非張學友專長，但他還是超額完成，導演邱禮濤和謝霆鋒滿意收貨。

首天入組的張學友狀態甚勇，在邱導演和謝霆鋒安排下，第一場便要拍槍戰，為了應付這場戲，他請教駐場槍械和爆破老師，了解開槍、揸槍和走位等動作，埋位前還特地跟動作指導來回練習，待正式演出時安全和演出水準，謝霆鋒稱讚前輩專業和用心，他說：「學友哥的動作其實很敏捷，你看他跪低，再爬起身開槍連環動作很爽，只是他不像我們經常拍打戲，所以一定要warm up，但很快上手。」

拍攝當天氣炎熱，張學友要穿上整套海關制服，由於當時仍是疫情期間，排練時張學友還戴口罩，份外吃力，需要不時喝水降溫以免中暑，正式拍攝時仍保持佳態，張學友對自己演出嚴謹，每拍完一take便急忙問謝霆鋒和導演表現如何？可有什麽改善？是否達標等？謝霆鋒搞笑捉弄張學友：「不用擔心，將你的動作加快3格（所指影片的速度）便沒問題了！」

張學友聽完即鬆一口氣說：「可以加快3格？不過我以後都是拍喜劇好些，輕鬆得多！」謝霆鋒指張學友動作步伐沒問題，只是他要求太高，邱導演亦滿意收貨，一直站在機器組旁邊「睇戲」的衛詩雅，直擊張學友哥的身手後也說：「嘩！學友哥動作敏捷，要在火焰前奔跑，加上現場爆破氣氛，看得我很緊張。」

張學友透露今次拍《海關》的文戲和動作戲很平均，兩者極具挑戰性，他遇上2位專業對手謝霆鋒和林嘉欣，讓他很快投入和完成每一場戲，張學友說：「打打殺殺當然落在霆鋒身上，但他這位動作指導很稱職，很有心思的設計和指導我每個動作演出，讓我覺得自己身手不賴；至於合作無間的嘉欣，繼續有默契，好幾場內心戲的演繹，也要花時間情緒蘊釀，戲中角色是比較黑暗面的人，對我而言是高難度挑戰，當完成一刻，很滿足和鬆一口氣！」

（即時娛樂）