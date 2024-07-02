艾粒9月開騷 終極加開第4場 拒操肌怕變「太瘦Yoshi」 (17:04)

艾粒將於9月5日起，一連4天於麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，早前發售的頭兩場門票，已火速爆滿。上星期艾粒加開一場（9月7日），反應非常熱烈，即日再售罄。今天（2日）2人再宣布好消息，將於9月8日終極加場，加場門票明天（3日） 早上10時公開發售，希望跟粒粒粉（粉絲暱稱）瘋狂互動，玩盡麥花臣。

艾粒過往演出曾經嘗試積極操肌，談到今回為演出前的準備，會否減肥或操弗，艾粒表示這次不會特別操練，反而用另類方式準備。當奴透露已暴飲暴食，成功增磅到 132磅，少爺占笑言當奴：「你係要增高，唔係增磅！」

2人只想開心做騷，亦怕與近期3大爆肌男神比較：「點操都唔夠Tyson Yoshi、YT大哥（周殷廷）、又或者大表波（邱士縉）大隻㗎，都冇諗住特別減肥，事關之前做紅館騷，我哋減到好瘦，發現太瘦效果唔好睇，只會變『太瘦Yoshi』，做唔到Tyson Yoshi。」

愛惜粒粒粉的艾粒表示，這次開騷有不少互動環節，他們表示會走到觀眾席中與粉絲互動，並玩盡麥花臣每個角落。2人透露已構思每場有不同的Dress Code，會事先預告給觀眾，除了穿上符合MK特色的「瀨屎褲」外，還期待觀眾手執旺角美食蒜香撈麵及手搖飲品進場，以提升Dress Code完整度。

（即時娛樂）