《忠烈楊門》8月演出4場 汪明荃演佘太君唱平喉：真係驚 (17:44)

阿姐指接這齣戲主要是從沒有機會跟新一輩合作，很想跟他們合作，大讚戲中新一輩均獨當一面。（林祖傑攝）

汪明荃（阿姐）首度演出「創意班主」彭美施（施姐）作品，今天（2日）率領10多位文武生及花旦後輩，到銅鑼灣出席新編粵劇《忠烈楊門》記者會，公布新劇將於8月8日至11日，一連4場假西九文化區戲曲中心大劇院公演。阿姐預告今次在粵劇舞台突破花旦框框，首度演佘太君，她首度挑戰演老角及唱平喉，感覺好驚。

阿姐當年於無綫劇《楊門女將》飾演穆桂英一角深入民心，相隔數十年，今次於粵劇舞台「升呢」演老角佘太君，在台上宣布率領飾演楊家將的梁兆明、梁非同、梁燕飛、 宋洪波、李秋元、林穎施、陳玬橦、林芯菱、鄺紫煌、陳景銣、詹浩峰、曉瑜、梁煒康等再現經典，獲施姐送上劇中造型蛋糕慶祝「升呢登場」。

阿姐在台上表示期待演出，笑稱不知為何會接這齣戲，現在愈來愈害怕，她說：「因為我未試過做老角，同埋要唱『平喉』，家英哥（羅家英）和我都很擔心，我叫家英哥教我，但他說『唔得』，話部戲有藝術總監，亦有師傅在劇團，不肯教我，所以我現在更加驚！」

她指接這齣戲主要是從沒有機會跟新一輩合作，很想跟他們合作，大讚戲中新一輩均獨當一面，能有機會拍檔演出實屬難得，她說：「以前我在電視劇做過穆桂英，今次升呢演佘太君，希望一切順利，我真的不敢說會做得好，真的驚。 」

阿姐受訪時親解老公家英哥為何不肯教她，她說：「因為每一個老倌，都有自己一套，亦有分不同派別，既然該劇已經有藝術總監吳美英指導，家英哥認為由劇中單位主導比較好，明言不會在家中和我排戲，免得做出來風格不一樣，我覺得他亦不敢來探班，因為怕我做得不好，我當學新東西。」

她表示驚是因為第一次演80歲老角，主要是精神領袖做指揮，不用打，她說：「我演穆桂英時已打過好多，今次最大挑戰是唱『平喉』，我平時是唱『子喉』的，所以說好驚不是講假，真的驚！因為要學習的東西全部都新，當自己是新人。」

她指今次演出令她勾起當年演穆桂英回憶，她透露於劇中會率領新一輩高唱幾句《楊門女將》主題曲，大讚今次演穆桂英的梁燕飛唱得又打得，之前已看過梁非同演《梁祝》反串唱「平喉」，故也很期待對方如何演繹當年由馮寶寶飾演的角色楊文廣。而飾演楊令公的廖國森稱聽到阿姐說今次演出好驚，自己也好驚，他笑道：「今次是和阿姐演兩夫妻，希望家英哥不要嬲我。」

（即時娛樂）