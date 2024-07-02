陳凱詠2首歌同時間登叱咤榜 李駿傑暫時佔2首冠軍歌 (19:49)

陳凱詠在上周末的叱咤榜個人獨佔2首上榜歌；至於Jeremy暫時在叱咤榜有2首冠軍歌。（網上圖片/資料圖片）

陳凱詠（Jace）以獨立歌手身分回歸樂壇，事事親力親為一腳踢，除了為演出排舞外，還要計算每場演出舞者預算，又要跟曲詞編監、MV導演、網上發行商等不同合作單位協調，甚至在休息途中接到強積金代理電話，要求她補交文件，當時她感到身心俱疲。

Jace今年推出2首歌《百妖夜行的修行》和《間歇性休眠》，2首歌在商台903專業推介有理想的播放率，在上周末（6月29日）的叱咤903專業推介，這2首歌同時上榜，《間歇性休眠》新入榜佔第8位，而上榜7星期的《百妖夜行的修行》更厲害，成為第26周叱咤冠軍歌，Jace更是近年來首位歌手同一星期內，2首Solo歌入榜，成績理想；MIRROR成員邱士縉的跳唱歌《Drunk In Love》甫上榜，即打入第4位；盧瀚霆featuring陳慧琳的《深閨》，則連跳13級躍升到亞軍位置。

2024年剛過了一半，叱咤26首冠軍歌亦先後登場，當中以MIRROR成員李駿傑成績不錯，個人有2首冠軍歌，包括《獨角獸之戀》及feat. Serrini的《唯美本尊》。年初在叱咤頒獎禮大豐收的陳蕾，暫時只有《念》上榜，MC張天賦的《百萬大道》雖然已經力谷，但歌曲上架2星期，至今仍未打入叱咤榜。

（即時娛樂）