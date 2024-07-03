鄧麗欣慶祝歌迷會成立17周年 哽咽答應粉絲支持 (14:07)

鄧麗欣（Stephy）日前與逾百歌迷聚會，慶祝「Stephy Fantasia歌迷會」成立17周年。不少粉絲在傾談環節中道出心聲，希望Stephy盡快開個唱及推出新歌，有歌迷更稱希望Stephy考慮跳唱新歌。Stephy表示已收到粉絲的所有心聲，期望盡快用作品回饋他們。

活動尾聲，她哽咽地對歌迷說︰「真係好開心﹗儘管你係17年都喺度陪住我還是第一次嚟都好，真係衷心感謝每一位，多謝大家嘅陪伴。其實我都陪伴住大家畢業好多次，由小學畢業到依家博士，好犀利！我能夠報答大家嘅就只能夠用我嘅成績、我嘅努力，我相信我係做到嘅，希望唔會令大家失望。經歷咗咁多年，高高低低，我愈嚟愈懂得去珍惜愛我嘅人，你哋成日講無論任何事都會支持我、陪伴我，我愈嚟愈感受到，除咗家人，我真係諗唔到點解會有一個人係會無條件去支持一個人，但你哋做到，我真係好感動！我都會無條件地付出我嘅努力，唔會令大家失望，希望你哋會為我感到驕傲，今年內真係有新歌喇！大家期待我嘅電影、電視劇同新歌啦！用作品說話！」

Stephy直言現在的她很開心，做到喜歡的工作，也有時間去旅行享受生活。她說︰「我係絕對開心快樂，大家可以放心，希望大家都一樣，最緊要愛惜自己。」

（即時娛樂）