王菀之後天西九開騷 呼籲樂迷穿黑白粉紅薄荷綠進場 (15:17)

王菀之（Ivana）將於後天（5日）起於西九文化區自由空間大盒舉行《The Heart Canvas藝術展音樂會》，請來最強的樂手一起合作，現場樂隊與巨形舞台結合，將帶領觀眾遊歷廣闊領域，讓音樂抵達心靈最柔軟角落，得到更大共鳴。除了演出，Ivana同時兼任主辦、監製、音樂總監、編曲，剪片等崗位。她說︰「好忙，忙到連呼吸都要提自己。 呢次表演，大部分歌曲重新編曲，噚日第一次採排，好開心感覺真係好震撼，要用型、準、狠、好聽同 技術好勁嚟形容，我自己都被震憾到，相信歌迷會好鐘意。」

談到舞台上設計，Ivana表示︰「今次係一個T字台一直伸延整個大盒，所以分企位同坐位。我希望有Dress Code ，黑、白、粉紅同薄荷綠都可以，因為企位觀眾將同我一樣被巨型屏幕包圍，成為表演一部分，企位觀眾將會感受到台上表演者嘅感覺。我明白放工趕嚟，又帶衫換可能好麻煩，純粹畀Dress Code大家選擇。」

提到早前特別為音樂會去日本錄製畫面，Ivana透露畫面在日本街頭及公園內拍攝︰「天氣太好，好曬，我曬黑咗幾度。音樂會近距離企位觀眾應該會發現到，我右邊黑過左邊，哈哈﹗今年一樣有VIP商品購物區，有好多限量產品，大家又一次可以飲住咖啡或酒精飲品，一齊進入音樂會享受。」

（即時娛樂）