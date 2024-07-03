谷婭溦7.17辦免費音樂會答謝歌迷 性格直腸直肚易得罪人 (16:17)

谷婭溦（溦溦）將於7月17日晚假東蒲胡李名靜體育館，舉行一場歌迷聚會《Voice of Vivian 谷婭溦「溦溦」道來流行歌會》，她表示感謝歌迷會支持，為答謝大家，決定大派福利，舉辦一場免費音樂會，條件是歌迷需預先報名登記，以先到先得形式免費入場，每位歌迷可獲2張入場門票。

溦溦日前接受新城廣播《原來生活好快樂》節目「自主人生」環節錄音訪問，訪問將於7月18日播出。她表示初入行時得罪人多，稱呼人少：「我個人直腸直肚，冇諗咁多機心嘢，說話欠缺婉轉，得罪咗唔少人。」

已入行15年的谷婭溦直言性格沒改變，變的只是心態：「以前啲人會覺得我寸，了解我個人之後，知我講嘢方式係咁，我當你係朋友先講真嘢，同埋鍾意我嘅人，永遠都會鍾意我，唔鍾意我嘅人，點討好都唔鍾意我，我只做自己，亦從來唔埋堆。」

谷婭溦去年在港開設音樂學校，如今已經桃李滿門，她說：「我希望自己嘅歌聲比更多人認識，所以點解我要開音樂學校，就係想承傳更多人嘅夢想。」

節目主持程凱欣爆料指有不少歌手表示，跟谷婭溦學唱歌都曾被她責罵，但做得好亦會獲得讚揚，谷婭溦聞言扮惡反駁：「邊個話我鬧佢？我從來唔鬧人，鬧人係最低級做法，我只會用第二個方法去解決，例如前排《中年好聲音2》有兩個學生開唔到聲，我叫佢同一個動作做50次，睇住佢做，做到啱為止。」

至於未來有什麼計劃？谷婭溦指自己有宏大夢想，就是做有影響力的歌手：「我想企得高啲，唔係為搵錢，我當咗香港係我第2家，好想去為呢個地方出一分力，如果我唔做歌手，我會去做ICAC（廉政公署），因為細個睇電視劇，見佢哋攞住個證行出嚟好有型，記得5年前同朋友行街見到選議員，我好有衝動去選。」

（即時娛樂）