度華年｜張凌赫趙今麥重啟人生 怨侶成佳偶 (17:15)

向來甚少演古裝劇的趙今麥飾演的長公主雍容大氣，和她過去演出的少女角色截然不同。（大會提供）

繼吳謹言和王星越領軍的《墨雨雲間》口碑收視雙豐收後，近日又有趙今麥和張凌赫攜手主演的穿越古裝劇《度華年》承接聲勢，成為今年開播首日熱度最高劇集，《度華年》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費收看。

改編自墨書白知名小說《長公主》，《度華年》講述大夏朝監國長公主李蓉（趙今麥飾）與當朝首輔裴文宣（張凌赫飾）締結政治聯姻，卻在權力鬥爭中互相猜忌，最終反目成仇被害而死。

正當2人嚥下最後一口氣時，他們卻驚訝發現自己帶著前世的記憶重啟人生，李蓉和裴文宣決定合力改變上一世的結局，並攜手揭開權謀背後真相，2人更在過程中彼此吸引。

自《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角人氣急升後，張凌赫便躍升男一，更先後主演多部古裝劇，成為古劇男神之一！今次他在《度華年》既是出生寒門的首輔，也是公主駙馬，他形容角色能屈能伸：「在朝廷上我挺直腰力壓群臣，但是面對李蓉，我要彎下腰和她說話，一來我臣服於她的身分，二來是因為彼此感情好，我願意為她妥協。」

重生後的裴文宣總是默默為妻子付出，更奠定張凌赫暖男調性。向來甚少演古裝劇的趙今麥飾演的長公主雍容大氣，和她過去演出的少女角色截然不同。

《度華年》是趙今麥和張凌赫首度合作的劇集，劇中2人從前世的相愛相殺、到重生後相知相識，表現自然有默契！早前張凌赫透露，開拍前花了不少心思呈現「老夫老妻」的氛圍，因為李蓉和裴文宣已經有過一世姻緣，所以這一世的相處，肯定和新婚夫妻有所不同：「我特地去看一些中老年夫妻的相處模式，也有和對手討論，看能不能談出點花樣，別太像小孩子談戀愛。」

（即時娛樂）