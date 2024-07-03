李龍基爆未婚妻出冊時間 揭有不明來歷女子埋身：當然冇應約 (17:52)

李龍基大爆有不明來歷女子，在手機社交媒體應用程式主動聯絡他，不過他沒有應約。（林蘊兒攝）

李龍基表示按懲教署規定，每月可探監2次，每次見面30分鐘，他自我安慰表示，好快跟未婚妻重聚。（資料圖片/林蘊兒攝）

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris），被控在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等合共7項控罪，其中5項罪名成立，上月被法庭裁定判監25個月。

李龍基當日得悉判決後，曾激動公開承諾，會等待未婚妻服刑期滿出獄，便計劃結婚。李龍基收拾心情繼續工作，先於7月6日到澳門演出，再於7月21日假旺角麥花臣場館，舉行《真情流淚 基不可失 李龍基香港演唱會2024》。

今天（3日）舉行記者會，獲黑妹姐李麗霞撐場，李龍基解釋今次機緣巧合，多得吳若希讓期才成事：「因為她忽然要返大陸拍劇，臨時開不到麥花臣演唱會，是她主動聯絡我，讓出她的檔期。我和吳若希本身沒合作過不熟落，但在聚會碰過面，私下也有共同朋友；在Chris出事期間，她有短訊慰問，很關心我。」李龍基稱對上一次開個人騷，已是2015年在文化中心，大會安排《聲夢傳奇2》的劉芷君及《中年好聲音2》譚輝智擔任嘉賓，未知有沒有合唱機會。

李龍基自言今次個唱要靠自己打點一切，他表示按懲教署規定，每月可探監2次，每次見面30分鐘，他自我安慰表示，好快跟未婚妻重聚：「大約等1年，預計2025年7月7日，她便可刑滿出獄，好似農曆七夕節牛郎織女重聚。 」他計算Chris被判刑25個月，因認罪扣減1/3刑期，加上已扣押數月及其他假期，餘下預計服刑約1年。李龍基表示Chris父母已獲知女兒入獄一事，但他們身在內地，怕會哭哭啼啼，故沒有來探監。

李龍基大爆有不明來歷女子，在手機社交媒體應用程式主動聯絡他：「收到一個不認識女子的信息留言『橫豎你現在沒有女友在身邊，不如我做你女朋友啦！』該女子主動約我外出見面，當然沒有應約，朋友都提醒要小心陷阱，我現在只會搞『基』。」

李龍基不打算大搞婚禮，但會預備證明文件作註冊登記用途，而婚後會遷返內地居住。他透露Chris的父母有家底，早已在佛山購入物業，當送給女兒嫁妝，笑言若嫁不出就當姑婆屋。

重提澳門騷海報大字標題印「風繼續吹 女繼續追」，李龍基承認起初對標題感抗拒，怕被外間覺得他花弗，周圍追女仔令形象受影響，擔心名譽掃地，但後來明白只是為吸引大家注意，所以再沒有介意，強調不會理會別人言論，只盡力做好本分。

（即時娛樂）