謝霆鋒讚有潛質 學友無意再拍動作戲 自爆有躁狂抑鬱病徵 (20:09)

張學友、謝霆鋒雖然曾一同演出電影《十月圍城》及《全城熱戀熱辣辣》，但直至後天（5日）正式開畫的《海關戰線》才算正式合作，學友更主唱由霆鋒寫的電影主題曲《很遠的地方》。霆鋒終於能跟學友合作，還獲對方首肯唱出自己作曲的歌，直言十分滿足，但未敢跟對方合唱主題曲。他說︰「我不敢，我唱不到，不是我歌路。」

霆鋒在戲中有赤裸上身的曬肌場面，他坦言從沒想過要在大銀幕上除衫：「導演邱禮濤突然跟我說，稍後那個鏡頭要除衫。」學友指他當天不在場沒看到，笑問霆鋒現在可否摸一下，霆鋒稱現在只餘下一嚿腹肌，學友伸手摸完後笑言還有「三層」。學友被問到可想過也騷肌時說：「當然沒有﹗我靠演技？也沒這樣想，我靠聲線。」

學友飾演躁狂抑鬱症患者，為此參考了很多資料。他自言有類似症狀：「唞不到氣、心口似被大石壓着、吃不下東西，多數是有大事發生或演唱會的後遺症，不知道是否因為失落。我要慢慢調節自己去恢復，吃不下東西都迫自己吃。未知是否過度活躍，呼吸不來時特別想郁動，令自己專注在其他事上。我小時候經常唞不到氣，突然從夢中驚醒，像有幽閉恐懼症似的，要走出外面。看醫生？沒有，怕別人說我癲。現在年紀大了，我才不怕說出來。」

身兼動作指導的霆鋒知道學友愛打網球，便特別為他設計了一場短棍對打戲。他讚學友身手靈活，如「影印機」過目不忘，武術組原本預算花8小時拍攝，學友只需一半時間完成。學友說︰「霆鋒考慮到我年紀，所以預多點時間。原來只是幾個動作，那麼簡單，我也能做到。霆鋒尊重我，而且比我叻。戲中九成動作，他都親身上陣。」霆鋒讚學友有當動作演員的潛質，學友亦說他曾是動作演員，曾親身上陣拍過很多動作戲，但現在已62歲，無意再拍動作電影。他表示︰「30年前話我身手好還可以，現在講都無用，霆鋒也不敢設計動作戲給我。」學友直言沒想挑戰的角色，亦不渴望演技上的獎項。他說︰「我其實沒幾多時間，想專注做好一件事，會唱歌行先﹗我8年才拍一部戲，再8年後，已70歲了，還可以拍什麼？很多戲也不能拍了，包括霆鋒的武打片。時間有限，我想做自己喜歡又拿手的工作。《海關戰線》能吸引我參演，全因為霆鋒﹗」

霆鋒表示他在戲中從被吊起的貨櫃躍下一幕最危險︰「貨櫃和基建道具等過噸重，如發生意外壓下就不堪設想，因此事前要小心準備。我事前練習了半個月，當天因下雨拍了兩小時。」霆鋒表示除了《海關戰線》，他亦擔任了另一齣新戲《怒火漫延》的動作指導，戲中的動作場面比《海關戰線》更厲害。霆鋒表示︰「我原本在《海關戰線》打得很勁，但導演說海關不可以打得那麼勁，因此限制住，要人性化一點。」

（即時娛樂）