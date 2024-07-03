陳寶珠憶照顧九旬母親感受深 不贊成「七公主」明年旅行 (21:08)

粵劇名伶白雪仙兩位愛徒陳寶珠和梅雪詩（阿嗲），齊以愛心大使身分宣傳9月15日假西九文化戲曲中心舉行的《童心一家•照護同行》兒童慈善粵劇大匯演，助照顧者支援服務籌款。

今天（3日）寶珠姐與阿嗲聯同「任白慈善基金」副主席陳培偉醫生、董事高世章，及聲輝粵劇推廣協會榮譽顧問劉千石，出席記者會。會上他們欣賞4位小演員即席粉墨登場，示範演出一小段經典折子戲，寶珠姐和阿嗲報以掌聲鼓勵，又跟他們合照。

寶珠姐尊敬和理解照顧者的任勞任怨，因她也是過來人，當年照顧90多歲母親宮粉紅，令她感受至深：「媽咪身體一向好好，但臨終前2年較差，患有哮喘需要吸氧氣和每日吸藥3次，媽咪始終年紀大，間中扭計或想嗲人，夜晚又不肯睡，我們要買食物或唱粵曲用愛心去氹她，其實她算好乖不難照顧。」

阿嗲同樣也有類似經歷，媽媽入院後精神麻麻，需要傭人服侍照顧，可惜她當時忙於演戲，現在也後悔太少時間陪她，呼籲為人子女要多陪長輩。問是否經常陪師父白雪仙？寶珠姐即大讚阿嗲最乖，經常陪伴探望師父，阿嗲說：「師傅平日有好多朋友親友陪她，陪師傅其實是盡徒弟的責任，不能說乖。」

提到「七公主」明年60周年紀念，寶珠姐認為值得慶祝，但不贊成薛家燕相約七公主去旅行建議：「我為人較被動，不會提出建議，叫我就做。家燕說想去旅行，我怕麻煩要執行李，所以不贊成，留港慶祝就可以，難得七公主齊人，要好好珍惜一起。」

（即時娛樂）