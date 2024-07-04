薛家燕走訪古明華內地茶餐廳 坐船遊潭江憶初戀史 (15:09)

何廣沛、陳曉華、阮浩棕、關楓馨的「好玩隊」及張彥博、何沛珈和林正峰的「夠嘆隊」，將在今晚（4日）播出的新一集旅遊節目《玩轉深中懶人包》，去到江門的陳皮村品嘗傳統三寶扎茶及參觀柑田，之後走訪百年陳皮老字號見識已有95年、曾以每公斤110萬人民幣拍賣成交的「陳皮皇」。眾人大歎台山特色湯圓、三寶扎雞湯和陳皮欖角蒸拆骨鰻魚等美食，薛家燕吃完三寶扎雞湯後說：「我以為淨係啱我呢啲老人家，原來都啱你哋啲年輕人。」阮浩棕即時賣口乖：「家燕姐你唔係老人家，你係少女嚟。」

眾人之後去到三十三墟老街打卡，陳曉華教薛家燕「三痛」影相大法，薛家燕大擺腰痛、 頭痛和頸痛動作影靚相，場面搞笑。另邊廂，何廣沛、阮浩棕、張彥博和林正峰大歎因內地劇《狂飆》而流行的豬腳麵。他們最後一站去到有20多年歷史的餐廳，薛家燕走入廚房學整台山著名的黃鱔飯，又品嘗曾於美食節榮獲金獎殊榮的脆皮叉燒。

明晚最後一集， 眾人繼續由朝食到晚，品嘗豬雜粥、江門五邑菜及特色荷花宴；又走訪由江門舊廠房改建的文創區「江會伍柒」，還幫襯古明華開辦的茶餐廳。古明華親手為薛家燕沖了一杯招牌DIY奶茶，家燕姐冧爆說：「真係甜到入心！」一眾主持還去到開平赤坎古鎮遊覽，換上民初衫坐船遊潭江，其間家燕姐開金口唱歌及自爆初戀史，她說：「我以前拍拖真係撐過艇仔，佢唔知點解愈坐就愈埋，咁咪擁抱吓咁囉！」

（即時娛樂）