魏浚笙邀林家謙黃偉文合力打造新歌 道出老靈魂心聲 (16:06)

魏浚笙（Jeffrey）推出林家謙作曲、黃偉文（Wyman）填詞的新歌《老積》，道出他的「成長痛」與「中二處世哲學」，如何在紛擾的社會中保持初心、走過難關，迎接成長路上的挑戰。歌名《老積》（Old Jeff）是以Jeffrey自身出發，出道僅兩年多的他總是笑臉迎人，心底其實藏着一個老靈魂。他說︰「感謝家謙及Wyman合力幫我打造《老積》這首歌，家謙兄的曲與Wyman的詞相當觸動我，錄音時不禁眼眶泛淚。我一直希望發放正能量、散播歡樂，無論遇上多少挫折與難關，也希望保持赤子之心，用最純真的角度去看待身邊的人與事。願自己可以像大人般成熟，但亦保持到小孩的天真爛漫，就像歌詞一樣『何謂老積，塵世事提早心煩；願我一直，化艱深作簡單。』作為一個獨立歌手，凡事都要靠自己，自資出歌及MV所費不菲，同時面對生活種種考驗，要繼續出歌便要如Tyson Yoshi及Serrini所言，努力『跑數』！我一直自覺是幸運兒，出道以來得到不少客戶及觀眾支持，感謝大家的愛惜，包容我的不足，才令我有能力繼續追夢！」

Jeffrey遠赴英國倫敦及布萊頓拍攝歌曲MV，除了在倫敦街頭遊走，更去到英國南唐斯國家公園的七姐妹白崖（Seven Sisters White Cliffs），在一望無際的斷崖與海岸取景。他說：「MV中展現了不一樣的我，這邊廂童心未泯地騎木馬、與友情客串的『小演員』包括： 松鼠、羊和海鷗親密互動；另一邊廂登上白崖，感受海風吹拂，遙望法國，學習享受孤獨。這代表了每個人都有不同的面向，大家表面看到的未必是事實的全部，希望大家可以透過《老積》這首歌了解我更多，更願我可以成為 『知世故而不世故』的大人。」為了捕捉最佳畫面，Jeffrey和團隊凌晨3時起牀，清晨6時抵達七姐妹白崖，在大量遊客到來前完成。

Jeffrey非常感謝團隊的付出和熱血，亦感恩天公造美！他表示在崖上拍攝時感觸良多：「站在白崖上，環顧四周只剩下山水與自己，感受到世界很大，人類卻很渺小，加上Wyman的歌詞寫進心坎，『如還能夠，何妨再撐撐』，鼻頭一酸，憶起做獨立歌手的辛酸。願我們翻山越嶺走過千山萬水之後，心裏依然沒忘記那片剛啟程時萬里無雲的藍天；願我們看遍人世間的風景之後，心中永遠記得那個最純真的自己。希望歷經風霜後依然選擇善良，堅持做好自己，一直進步，繼續好好鞭策及裝備自己，才對得起一直支持我的『咖啡豆』呢！」

（即時娛樂）