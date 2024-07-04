Ivy So初次拍沐浴露廣告 感害羞尷尬 爆Winka冲涼秘密 (17:20)

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），入行以來首次接拍沐浴露廣告。今天（4日）她以仙氣女神形象，現身鬧市為品牌宣傳，吸引逾百「蘇蝦（粉絲暱稱）」圍觀。活動上，Ivy So與司儀陳安立玩遊戲，並擺出可愛甫士。

Ivy So稱當日拍攝廣告時，約有20名工作人員在場，她起初不習慣並感到少許害羞和尷尬，但獲得這次經驗，相信日後拍劇或拍電影類似出浴鏡頭也不會太驚。她說：「當日穿Tube Top加單車褲打底，所以好安全，我以前是泳隊成員，習慣在幾百人面前穿泳衣，如果是為工作，可以考慮穿泳衣或裸露背部，性感尺度視乎劇情需要。」

Ivy So表示習慣在沐浴時唱歌，通常唱一至兩首歌，約10分鐘便完成。她大爆COLLAR隊友小秘密：「隊友之中，Winka（陳泳伽）霸用洗手間的時間最長，她聽歌可以聽足10多首，我們出Trip已警告不用爭洗手間，因為大家一定會先過她冲涼。」

Ivy So透露早前相約2位中學同學到越南旅行，她難忘在2日內，一人獨享榴槤。問她揀男友是否要對方遷就及接受她喜好，Ivy So地說：「聽媽咪講，當年爸爸本來不吃榴槤，後來因為媽咪而改變，現在也跟著吃，我想效法媽咪做法，如果要測試對方是不是愛我，就用這個方法。」

Ivy So預告COLLAR籌備推出合共有4首歌的EP，她準備跟隊友練習新團歌，最擔心每首歌MV可能最少花上20至30小時拍攝，體力消耗不少。她表示暫時未計劃推出獨唱歌，因為已有其他新嘗試，她亦不太心急，等待公司安排。

（即時娛樂）