衛詩雅公開男友求婚影片 自爆2人奇妙相識經過 (18:45)

衛詩雅（Michelle）上月尾宣布將與拍拖兩年半的醫生男友周祉安（Kenley）結婚，希望明年初在香港擺酒。Michelle昨晚（3日）在個人頻道公開未婚夫的求婚片，同時透露兩人的相識經過。

Michelle表示男友早在她拍攝電影《破‧地獄》時已求婚，但她當時未消化到及想專心拍攝未有答應，男友後來等她拍完戲及完成一輪工作後再拿出戒指求婚，所以就答應了﹗Michelle透露男友求婚當日是其生日，她當刻百感交集，開心之餘也害怕，沒想過竟能被男友成功瞞到，那天一直以為晚上是和男友二人世界食飯慶祝生日。影片中，Kenley先送上大束紅玫瑰，再拿出戒指跪地求婚，向女友說︰「其實我都非常愛你，希望你唔介意嫁畀我。」Michelle又笑又喊，立即點頭答應。現場除了Michelle的家人，好友陳家樂和太太連詩雅亦在場見證。

談到兩人的相識經過，Michelle說︰「很奇妙，原來我本身已認識他﹗有次朋友約我食飯，說我也單身了一段時間，她很擔心我，就幫我約了一個相親的飯局。一坐下來，有個男人一直望着我。他說話的時候，我覺得好像很熟悉，就是不知道在哪裏見過，聊天期間才知道他原來是我的醫美醫生。做療程時很認真，只說皮膚上的事，沒有談過天，我不知道朋友叫他來的時候，有沒有說是衛詩雅，但他見到我的時候，他下意識覺得我認得他，其實我是完全不認得他，所以大家最初沒什麼說話，因為有點尷尬，他就覺得我那麼囂張，明明認識，但其實我不認得他。」

Michelle表示入行後從未公開過任何一段戀情，因為每一段關係中的另一半都是圈外人或幕後人，她有責任保護對方，但現在男友求婚了，就覺得是時候公開了。距離預算出嫁的日子尚有大半年，Michelle說現在仍思緒混亂、有壓力，自覺有婚前恐懼，害怕當別人的老婆，覺得很難。她希望Kenley能成為其戰友，無論遇到什麼問題，現在及將來都可第一時間撲到對方身上，大家都是對方的一個堡壘。

（即時娛樂）