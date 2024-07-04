鄧麗欣Stanley何洛瑤合演《島嶼協奏曲》 7.8首播 (18:07)

鄧麗欣﹑Sica（右上圖）和毛曄穎，因有著各自原因及期望，嘗試在台灣生活。（大會提供）

ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》將於下周一（7月8日）起，逢星期一至五晚上9時30分播映。劇集講述3位身處不同處境及人生階段的香港女生，包括︰Faye（何洛瑤飾）、Lydia（毛曄穎飾）以及Yvonne（鄧麗欣飾），有各自原因及期望，嘗試在台灣生活，然而想像與現實，往往有著無可預知的距離。

分集大綱─

第1集：序曲（7月8日 星期一）

港人夫婦Lydia（毛曄穎飾）和Leo（邱士縉飾），在陽光普照的綠島經營潛店TID （Therefore I dive），Lydia是潛水教練，Leo負責預約接待等後勤工作。Lydia與台灣拍檔阿蓉（李霈瑜飾）處事方式不同，不滿阿蓉寬容對待不聽指示的潛水客，過於跟他們打成一片，Leo充當緩和2人矛盾角色。

在台北，看起來像獨遊旅客的Yvonne（鄧麗欣飾）在溫泉旅館好好享受，用餐時碰上好奇愛聊天的侍應，打探她的外地人身分，她以謊言終結這段尷尬對話。回到家裏，Yvonne發覺久未更新的部落格竟然有人留言，留言來自一位欣賞她畫作的部落客。

在台北的另一處，穿著清秀的Faye（何洛瑤飾）首次參加單身聯誼，活動中遇到一位久未脫單的男生阿峰（巫建和飾）。在聯誼尾聲，Faye沒有作出選擇，阿峰卻主動追上與Faye交換聯絡。

第2集：小意外（7月9日 星期二）

Faye寄居在嫁到台灣多年的好姊妹嘉嘉（樊沛珈飾）家裏，憧憬台灣男生都如嘉嘉丈夫書豪（林敬倫飾）一樣貼心。她按計劃到婚姻介紹所登記，希望同樣能找到託付終身的人，但是事情似乎不如想像般順利。

Yvonne的美術學生考慮到香港升學，希望她幫忙撰寫推薦信。Yvonne在答應同時卻叫對方三思；在部落格認識的網友雨姍（江宜蓉飾）誠邀Yvonne去爬山，她決定應約。

與阿蓉相熟的民宿轉介一行六人的公司團客，來到TID參加潛水行程，客人本來對TID的Lydia讚賞有加，最後卻因為一個小意外，破壞了他們愉快心情，Lydia覺得意外是由阿蓉不夠認真處事態度引起。

第3集：躲不過（7月10日 星期三）

Lydia對來潛水的客人要求嚴謹，讓TID在網上得到一則負評。阿蓉趁潛店空檔邀請朋友潛水，又再引起Lydia不滿，2人各執一詞不歡而散，Leo努力安撫開導Lydia。

星座運程節目提示這個月水星逆行，雙魚座忌火，Yvonne立即推卻一切有機會跟火接觸的活動。同事信宏邀請她去吃她一直很想去的火鍋店，她仔細查詢火鍋店狀况後才應約。正當Yvonne放鬆心情吃飯，又出了小意外；面對水逆，Yvonne在生活上大小事上無時無刻小心翼翼地遵從星座節目的各項避險建議，但不如意的事還是接踵而來，甚至影響到她一直以來在台北的寫意生活。

第4集：舊記憶（7月11日 星期四）

Yvonne面對突然不獲續約噩耗，惟有收拾心情另尋出路。經信宏介紹，她得到跟大學美術系系主任直接面試的機會。為此，Yvonne翻出自己過去的作品集，回憶來襲。

Faye見嘉嘉與書豪夫婦間的甜蜜互動，為自己來台打擾2人表示歉意。嘉嘉反而表示慶幸有Faye在才能一解廣東話鄉愁。Faye應約跟阿峰再次見面，卻發現他這次的邀約，目的不只是要結識朋友。

Leo替鄰居蘇大媽孫兒補習功課，閒聊間蘇大媽問及他和Lydia過去在香港的工作，訝異2人竟放棄高薪厚職，來到綠島開設沒人光顧的潛水店，雖感不解但又佩服。晚上，Leo跟Lydia說會有一位親戚要來TID住一陣子，Lydia不以為意隨口答應。

第5集：新朋友（7月12日 星期五）

Leo的親戚來到TID，竟是一位8歲小孩傑傑（鄧樸言飾），完全出乎Lydia意料。不巧，Leo要去台東辦事，遺下Lydia獨自跟傑傑相處，還好他非常懂事，讓Lydia鬆一口氣。

Yvonne在學生詢問下，不得已相告這是她的最後一課。在學生歡送下，Yvonne強顏歡笑，信宏熱心為Yvonne找新工作。

Faye跟峰在參加聯誼一事上，各有自身問題，2人決定互相幫助，給對方建議和提點互補不足。Faye自知打擾嘉嘉跟書豪太久，主動提出自行找地方住，這時嘉嘉提出，她跟書豪另有提議。

（即時娛樂）