反黑英雄｜黃子恆遭行刑式處死畫面震撼 難忘10度拍殮房戲 (18:28)

劇中「最有型奸角」黃子恆，最終死在袁偉豪槍下。（大會提供）

警匪劇《反黑英雄》昨晚（3日）播出第8集，短短一集已有3大事件爆發，分別為「西九王」無良（黃子恆飾）遭陳祖耀（袁偉豪Ben飾）行刑式處死；身分神秘的林雪兒（姚子羚飾）出場；及高高（黎澤恩飾）在醫院的大型逃獄戲，同場還加映《法證》系列主角Dr.范（蔡潔飾）出場為無良驗屍。

黃子恆演大奸角無良，他大嗌好玩：「今次監製想我做到同平時嘅社團大佬好唔同嘅感覺，要係一個有學識嘅斯文人，睇落完全唔似社團大佬，所以我演嘅時候，係當一個生意人去演，最大難度係拿捏個力度，做得兇少少就變得好古惑仔，做得太輕佻又冇嗰種霸氣。」

提到在劇中被Ben處死，子恆刻骨銘心：「最尾嗰刻佢雖然知道自己已經玩完，但係佢氣勢上完全係冇輸，我覺得成場戲個氛圍好型！」至於殮房戲，黃子恆透露拍攝當日只得10度左右：「全身只係除淨一條打底褲，仲要瞓喺張不銹鋼牀上面，都幾難頂，但劇組都好好，一Cut機就攞毛巾畀我摟住，拍呢場戲最大難度就係唔可以震，Roll機時亦唔多可以唞氣！」子恆續指對化屍體妝最難忘：「化咗足足3個鐘，因為成個身都要上色，再加埋一啲特技化妝，基本上除咗打底褲成個人都有化妝，成個過程有三個人幫我化，拍完之後有五個人幫我落妝，前期同後期其實都用咗好多人手去做好件事。」

昨晚另一焦點，是身分成謎的林雪兒（姚子羚飾）出場。姚子羚甫出場即現身警察局，為無良死亡事件落口供，該場戲亦算是子羚的Solo晒演技之作，短短幾句口供子羚已將角色睿智、冷靜及有意隱瞞等一面展露無遺，配以帶點藐視的神情，戲味甚濃。

（即時娛樂）