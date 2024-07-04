梁思浩不忍89歲羅蘭捱夜拍劇露疲態 入廠請導演愛惜前輩 (19:35)

羅蘭4歲時演出首部電影《好女十八嫁續集》，直至中學畢業後當上全職演員，今年已89歲的她仍有參與電影及電視劇的拍攝工作。梁思浩日前（2日）在社交平台透露有晚在電視城遇上一臉疲累的羅蘭姐，不忍對方年近90仍要捱更抵夜，希望劇組可以惜住老人家。

他說︰「昨晚一件事，一直上心！難得在電視城嘅餐廳遇上羅蘭姐，超級開心。已經20幾年冇見羅蘭姐，羅蘭姐見到我，不停交談近況，這位前輩真係值得尊敬！後來我問羅蘭姐，點解睇起嚟有啲攰啊？佢話可能自己記性唔好？NG多了。我話你已經90歲，好叻好叻，叫劇組將就吓啦！羅蘭姐真係好，佢猛咁話：唔得唔得，唔可以阻住劇組！之後我同羅蘭姐傾咗陣偈！做了一件事，就係同劇組嘅導演講！」

思浩說他主動上前向羅蘭姐正在開工的劇組導演說︰「羅蘭姐已經90歲，時間上盡量就吓佢啦，早啲拍完佢早啲放佢返屋企休息，台詞方便用鏡頭遷就吓，唔好令羅蘭姐有咁大壓力！麻煩晒你，羅蘭姐係前輩，我哋後輩要盡力幫佢忙，娛樂圈冇幾多個90歲仲肯幫你拍戲㗎！好好地惜住佢啦！老人家係愛嚟惜㗎。記住我呢句說話：前人種樹，後人乘涼！」思浩表示劇組導演立即答應，承諾會盡快拍完，讓羅蘭姐回家。

思浩笑言或許一個月後會出現「梁思浩霸道，去隔籬廠要求導演提早放人」的報道，但他不會理會那麼多。他說︰「做該做的事，說該說的話。祝羅蘭姐，身體健康﹗開心快樂﹗前人種樹，珍惜前輩。」

（即時娛樂）