蘇凱倫玩跳舞Challenge 讚康聰煒賢@Zpecial好快上手 (19:28)

曾演出ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的新人蘇凱倫（Helen），早前推出第3首個人單曲《魔鬼在身邊》，並一改過往甜美風格，大玩暗黑風。今次Helen繼續作新嘗試，找來Lolly Talk成員Sinnie吳倩怡、Ah Yo郭曉妍、Beanies、「試當真」成員Ernest潘宗孝、Zpecial成員康聰與煒賢等，大玩Dance challenge。

Helen對跳舞信心不大，她說：「一聽到呢首歌《魔鬼在身邊》嘅時候，就覺得呢首歌係一首好適合跳舞嘅歌，特別安排老師為我排舞。我本身對跳舞冇乜信心，以前跳開都係傳統舞蹈，所以首歌未錄好已經開始排舞，多謝老師陪我不停練習！」

今次邀請圈中人玩Dance challenge，可算一呼百應，Helen感激大家跟她一起玩，而問到眾多藝人之中，哪位藝人是最大挑戰？Helen指康聰與煒賢，她說：「我本身完全唔認識佢哋，多得朋友連線幫手搵佢哋一齊玩，我都有諗過佢哋未必應承，點知佢哋一口答應，由於本身完全唔認識，一開始有少少尷尬，不過佢哋學呢隻舞學得好快，好快就上手，成件事好順利同玩得好開心。」

問Helen若下次再有機會Challenge，會挑戰什麼？她笑言：「我對星座好有興趣，想做啲關於星座嘅challenge！可能係估對方星座咁，唔知有冇邊位artist都有興趣呢？」

（即時娛樂）