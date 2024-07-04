林峯憑「陳洛軍效應」帶挈狂吸金 周秀娜孖AK拍激烈戲致周身骨痛 (20:50)

周秀娜表示自己也曾拍過動作片，很欣賞鄭保瑞導演作品有特色。（劉永銳攝）

容祖兒、林峯、周秀娜、沈月今天（4日）出席時尚品牌活動，林峯憑電影《九龍城寨之圍城》爆紅，引發「陳洛軍效應」，近2個月狂接商演吸金，他指作品令觀眾留印象，覺得開心和滿足，要多謝大家支持，又說：「我掙錢都是為了養家，現在照顧小朋友有一定開支。」

《九》片票房已破1億1千萬，差1000萬便登頂兼破《毒舌大狀》做港產片冠軍，林峯表示：「𠵱家有呢個成績已經好開心，部戲喺世界各地都有好反應，超出預計，多謝大家支持，希望繼續努力，影視界仝人期待前傳同終章都有好成績。」他又指要承接好成績，電影團隊個個都有壓力，但也是一種推動力。

周秀娜表示自己也曾拍過動作片，很欣賞鄭保瑞導演作品有特色，她表示《九龍城寨之圍城》開續集的話，盼自薦參演一角。

另外，娜姐跟MIRROR副隊長江𤒹生（AK）早前合作拍新戲《大分瓶》（暫名）有指當時要就AK開騷檔期，搞到她要連拍幾日通宵戲，娜姐否認傳聞，她說：「拍攝時間表一早安排好，部戲已經拍完，唔係製作組睇完片之後，打算2個月後再補拍我同AK感情戲。」

問到會否加插嘴戲？她笑說：「咀戲好小事。」林峯好奇問周秀娜是否與AK加愛情動作戲？娜姐笑說：「已經完成了，好激烈，激烈到拗柴和周身骨痛，我們碌拎（打保齡球）呀。」

（即時娛樂）