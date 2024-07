next

36歲的連詩雅(Shiga)將於本月中「卸貨」,跟老公陳家樂迎接BB出世,Shiga在「卸貨」前,影了輯美麗孕照留念,昨天(3日)她在社交平台貼了幾張靚相,懷孕的她除了肚皮隆起外,手腳依然纖幼,她表示BB已經6磅,惟未知Shiga是否心情太興奮,她一時手快快留言:"Officially 36 months",變成懷孕36個月,有網民發現並溫馨提示她,應是:"36 weeks ah!! not 36 months"﹑"36 weeks呀"﹑"shd be 36 weeks, not months~"等,Shiga留言感謝網民的指正,並笑指自己「開心過籠」,然後她再在社交平台改回"Officially 36 weeks(懷孕36周)"。

(即時娛樂)