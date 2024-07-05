李玟逝世1周年 炎明熹全黑圖悼念 惹粉絲擔心 (12:55)

炎明熹（Gigi）近日因未傾妥續約而傳出被無綫雪藏的消息，她自4月尾完成歌曲宣傳活動後，只獲安排出席一場上月尾的商場活動，惟當日無綫未派員採訪，及後有指她被飛出本來有份參與的7‧1馬場活動。

Gigi半夜突然在Ig上載全黑圖片，並配上已故歌后李玟的歌曲《你留下的愛》。Gigi僅留言「你留下的愛」及一個雙手合十Emoji，令不少粉絲非常擔心，紛紛留言追問何事及送上鼓勵。有網民估計她是掛念李玟，因今天（5日）是李玟逝世一周年的日子，但也有粉絲認為Gigi或許是因最近的事煩心，強調會一直支持及陪伴。

（即時娛樂）