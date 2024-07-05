鄧月平代表《臥底的退隱生活》會柬埔寨觀眾 活動主持請纓做導遊 (17:34)

亞洲電影大獎主辦的「香港電影巡禮」日前（3日）在柬埔寨金邊舉行，《九龍城寨之圍城》出品人陳羅超、監製莊澄、演員喬靖夫，《臥底的退隱生活》導演高子彬及演員鄧月平，《白晝如焚》監製張潔妮專誠飛往當地出席開幕儀式。活動舉行期間將放映《九龍城寨之圍城》、《金手指》、《臥底的退隱生活》、《但願人長久》、《白晝如焚》、《潛行》及《花樣年華》7部香港電影，同時進行影人對談、訪問及舉辦「香港電影‧都市活力」展覽。

《九龍城寨之圍城》超過159萬人次入場，票房過1.1億，成為香港電影入場人次冠軍。電影出品人陳羅超表示：「每日的票房都是意料之外，從各地傳來的喜訊，受到多個地方的觀眾喜愛，令我們對這部電影更有信心，接下來電影會在亞洲4、5個國家包括日、韓上映，希望更多觀眾喜歡《九龍城寨之圍城》和香港電影。」有份演出的喬靖夫表示：「破紀錄的感覺很夢幻，有種創造歷史的感覺，我能夠參與其中，感到很光榮。」陳羅超對大會舉辦的香港電影場景展覽印象特別深刻︰「他們找來了很多古董電視機及懷舊的產品，不止《城寨》的場景，其他電影例如《燈火闌珊》的霓虹燈牌、《年少日記》的課室、《金手指》的金庫，都花了很多心思。」

代表《臥底的退隱生活》出席活動的鄧月平稱感受到當地人很喜愛香港電影，令她充滿熱血，很想快些在港拍多些好作品。她同時為《九龍城寨之圍城》的佳績感鼓舞︰「《九龍城寨》最近在亞洲不同國家掀起熱潮，為香港爭光，令我為自己是香港電影的一分子感驕傲，希望投資者及製作人能對香港電影有更多的信心。」鄧月平在活動上大受歡迎，不斷有觀眾邀請她合照，活動主持更主動問她有否時間在當地觀光，主動請纓為她導遊，令她受寵若驚。

（即時娛樂）