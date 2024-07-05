李龍基自爆逾10年前出軌戀王青霞 5年前為離婚淨身出戶 (19:38)

73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）因在港逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等5項罪成，早前（19日）被判監25個月。李龍基近日接受網上節目《葳言大意》訪問時，表示感覺到Chris愛他多一點。他說︰「因為整件事嘅發生就係因為佢太愛我，若然唔係，佢無需要忍受或接受呢啲痛苦經歷，因為佢想盡辦法要留喺我身邊，變咗做咗好多傻事。」

李龍基透露Chris寫了122封信給他，他亦有回信，但不是太多，會在信中寫上一些如「斜陽裡 氣魄更壯 斜陽落下 心中不必驚慌」的鼓勵性歌詞，希望女方在監獄內自強不息。李龍基說︰「其實諗深一層唔係乜嘢大不了，只不過喺裏面多咗時間去自我去檢討、自我去修正。佢話多咗時間睇書，對佢文筆好咗。」他直言本預計Chris只會被判一年，結果變作25個月，打擊雖很大，但不打算上訴。Chris扣減假期及認罪減刑後，尚有1年便恢復自由，李龍基說：「忍吓啦，佢忍時我又忍，不過當然我嘅忍更加需要努力，因為出面有好多誘惑。」

李龍基曾有8個物業在手，但他在節目中自言是個窮光蛋，離婚時將所有物業送給前妻，是因為他婚內與Chris發生感情。他說︰「我同前妻離婚，其實覺得對佢唔住，所以我係淨身出戶，完全畀晒佢，我簽字離婚，乜嘢都唔要。（係因為Chris？）係，為咗佢，2019年。」李龍基表示10幾年前最初認識Chris的時候，曾懷疑過她是貪圖自己的名利。他說︰「我10幾年前已經識佢，初初有咁樣諗，後來因為唔想搞散個家庭，所以分開咗段時間。（即係你哋拍過拖？）係。（你嗰時仲有老婆？）係。後來再重遇，死喇，乾柴烈火，真係愛得不可交加。（邊一年？）2019年。其實我2018年喺美國重遇佢，嗰時撻番着，就齊齊跳落火坑。（Chris知你離婚條件係將所有物業畀前妻？）佢知，佢好清楚。（你係唔係好多現金？）唔算好多，仲有少少傍身，都要捱。疫情3年冇收入，我都仲有啲積蓄可以捱過去。好多朋友捱唔過，我都仲可以借畀佢哋，冇要佢哋還。」

李龍基揚言Chris一定不會變心︰「我寫包單都得，因為環境之下佢都唔可以變心，佢喺香港無人無物，得我一個，我食硬佢﹗就算呢件事冇發生，我都唔擔心佢變心，我好清楚﹗至於我自己呢，我就要好努力，因為呢個真係花花世界。依家呢刻我都可以寫包單我唔會變，但老實講，呢個世界冇人可以講係絕對，大吉利市我聽日行出去唔知有乜嘢事，呢個世界真係太多變幻，有時候我唔想變，但係忽然間變，變咗去另一個國度，你最好嘅準備就係最壞嘅打算。」

主持人談到李龍基的第二任太太比他年輕26年，Chris就比他年輕36年，李龍基被問到如何捉到少女心時說︰「可能好多人誤會臨老入花叢，你一定有手段對付後生女。我同你講，我真係豬，我唔識，只係隨緣。有一位堪輿學家同我講過︰『李龍基你識一個係細啲，再識一個又細啲。』我話唔係呀，我呢個已經細我36年，唔通再嚟一個比我仲細48年？唔好喇呱﹗所以我真係要盡力克服。」

（即時娛樂）