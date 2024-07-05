島嶼協奏曲｜鄧麗欣挑戰同性戀情節 邱士縉叫劇中老婆小心說話 (20:37)

鄧麗欣（Stephy）、邱士縉（Stanley）、毛曄穎等今天（5日）出席ViuTV新劇《島嶼協奏曲》宣傳活動。Stephy自言在劇中有很多艷遇，對象有男有女，涉及姊弟戀及同性戀情節。她說：「其實做人不應該給自己太多限制，尤其當自己成長時，會覺得世界比自己想像中更加大。」Stephy透露剛與一班朋友到美國西雅圖旅行完回港，利用坐飛機的時間思考接下來的工作及放鬆心情，因此只要有幾天不用工作就會飛外地旅行。她很羨慕Stanley在台灣綠島為該劇拍攝︰「我很喜歡潛水，但又怕曬黑，很矛盾。」

Stanley稱拍攝時，每天也基本潛水兩次，晚上就看星星，還一定望見流星，好開心。他被問到可有趁機許願時說：「許了1、2次願，不能太貪心。」他與毛曄穎在劇中飾演夫妻，但沒有親密戲。毛曄穎稱與Stanley很投契，Stanley即叫她小心說話。Stanley事後被問是否怕女友李炘頤（Alina）生氣時說：「她不會。Alina也來過綠島幾天，但不是監場。那時我生日，她來為我慶祝。」

談到早前快閃巴黎18小時參與時裝周活動，Stanley說：「我本來想帶女友一起去，可惜要趕返香港工作。考慮在巴黎結婚？有機會先，但在巴黎影結婚相似很『行貨』。其實去綠島潛水影結婚照也是個好選擇，但暫時未有計劃。」

（即時娛樂）