詹天文擔心炎明熹情緒︰讓她靜一靜或更好 (21:30)

詹天文、張馳豪、黃奕斌、馬詩慧及女兒王麗嘉等，今天（5日）出席著名時裝設計師Vivienne Tam婚嫁服飾活動，黃芷晴、邢慧敏、朱智賢及施匡翹等以模特兒身分行騷。詹天文穿上短身旗袍配尖頭幼踭高跟鞋，自言不習慣，走路時十分辛苦。她表示正排練與姚焯菲及鍾柔美合作舉行的演唱會，希望騷前能減掉3公斤。

談到傳被TVB雪藏的After Class隊友炎明熹（Gigi），詹天文說︰「我們一直有保持聯絡，互相留意對方在社交平台的限時動態或帖子，會留言及點讚，有看到她最近去健身。我怕她太忙，未敢打擾，沒約她一起做運動。」Gigi在Ig上載全黑圖配以她翻唱李玟歌曲《你留下的愛》的歌聲，引來粉絲擔心。詹天文說︰「我也擔心她不開心，她是一個很感性的人，開演唱會時也會哭。不過，大家不用想太多或太擔心。我相信Gigi內心很堅強，而且她很努力，大家都會支持她﹗每個人都會有情緒，讓她靜一靜可能是更好的選擇。」

邢慧敏被問到同屆港姐冠軍林鈺洧傳與富商馬清揚拍拖，因此參加無綫高層樂易玲生日會刻意低調避傳媒時說︰「公司向來的做法是當藝人有新聞出現，不用直接回應。我們入行時間短，怕說錯話。」邢慧敏稱沒過問對方的感情事，不知道對方有沒有拍拖，但當晚在生日會上見她很開心及好胃口。朱智賢稱近日拍飲食節目1日食10多餐，但行騷前沒刻意減肥。被問到將來結婚時會否穿裙褂，朱智賢說︰「會考慮，但現在未有結婚計劃，之前說我已婚只是誤傳。」馬詩慧一拐一拐地現身，稱日前不慎扭傷左腳斷了一條半韌帶，腳踝要套上固定支架，估計最少一個月才能康復。

（即時娛樂）