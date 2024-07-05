港姐面試佳麗退選 無綫發聲明澄清合約公平公正 條款清晰透明 (22:10)

《2024香港小姐競選》日前第2輪面試，當日有多名佳麗突然退選，事後各自在社交平台透露跟簽選美合約有關，有形容合約嚴格及要簽幾份，亦有報道指今年合約加「辣招」。無綫對於傳言今晚發聲明澄清：「傳媒近日報道有關『香港小姐2024』 報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽，『合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規』。『透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益』。我們一直對香港小姐選美投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗，在香港小姐選美活動中不僅展示團隊精神和個人才華，同時也彰顯她們的美貌與典雅，代表香港在展現最美麗的一刻。香港小姐選美活動是一個雙方共同合作的平台，我們一直尊重言論自由並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。對於不實之言論，本公司保留追究相關法律責任的權利。」

（即時娛樂）