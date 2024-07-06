陳彥行否認出賣者是圈中人 梁思浩公開真正閨密身分 (13:02)

陳彥行否認出賣她的朋友是圈中人，聲稱已超過3年沒跟陳彥行聯絡的梁思浩亦公開他的真正閨密。（陳彥行、梁思浩fb圖片 / 明報製圖）

陳彥行（行姐）承認3年前秘密誕女後，被圈中閨密爆出其另一半是黃子華的司機，陳母曾極力反對，後來才軟化及接受。行姐事後「爆Seed」表示被認識了20年的朋友出賣，因網民猜測而成為嫌疑人之一的梁思浩在社交網發文澄清，強調與行姐已沒聯絡及見面逾3年，從不知道她有另一半及女兒。

行姐昨天（5日）在社交平台發文回應︰「因個人事件而牽連到其他藝人朋友，在此要說聲實在不好意思。必須澄清出賣者不是圈中人，所以也不存在開名不開名的必要了，再者就算別人不仁我也不一定要不義的。衷心感謝大家連日來留言祝福我和我家人，也感謝傳媒朋友還對我這位small potato 新聞感興趣，可能最近娛樂圈新聞比較清靜吧！無論怎樣 ，應該到此為止了，也沒什麼可以再說了﹗祝大家生活愉快﹗」

梁思浩昨天發文澄清後兩小時，再在社交網上載分別與江美儀、吳家樂的合照，並說︰「今晚《娛樂好好玩》當然有猛料，有我兩個真正嘅閨蜜江美儀、吳家樂，保證笑到你哋肚痛，保證你哋聽到娛樂圈最真實嘅一面，今晚10點直播見。」梁思浩曾與行姐、李麗蕊合作網台節目，兩女於2021年起先後離開，梁思浩亦換上新拍檔。當年曾傳出梁思浩與李麗蕊因工作態度及價值觀分歧而不和，李麗蕊及後承認是有不開心，工作合則來不合則去，但她已把事情放下，仍視梁思浩為朋友。

（即時娛樂）