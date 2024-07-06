王菀之劇場開音樂會圓夢 望新專輯放古典音樂部銷售 (14:00)

王菀之自言全靠內心小孩強大，帶領她完成這次在劇場舉行音樂會的夢想。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

王菀之（Ivana）昨晚（5日）在西九文化區舉行首場 《The Heart Canvas藝術展音樂會》，穿上黑衫的Ivana與樂隊一同登場，唱出歌曲《粒糖有毒》及《碧玉》，在現場影像，燈光配合下呈現沉浸式效果。她隨後在黑夜中獻唱《我們他們》，獲觀眾大讚好型、好靚及好瘦。Ivana笑道：「我都覺得好有型，啲燈光暗少少會再靚啲，著黑色衫有原因㗎！」

她在下半部分的音樂會換上紅裙自彈自唱，唱出歌曲《滿天星》時更與熒幕中的卡通「肥波兔」互動。她說：「多謝大家喺音樂路陪伴我，都咁多年喇，依然都會出席我嘅演出同支持我嘅音樂作品。『肥波兔』係代表大家嘅內心小孩，無論幾多歲，一直都會喺度。成長時，可能會有啲迷失同好驚，或者處理一啲問題時會不知所措、覺得好失望。其實內心小孩係最原本嘅自己，一直都喺度發光，等待大家隨時召喚出嚟，陪伴走要走嘅路。祝福大家都做到想做嘅事。」

Ivana騷後受訪，自言其內心小孩強大，帶領她完成這次在劇場舉行音樂會的夢想。她表示為今次演出身兼多職，歌單中的八成歌曲要重新編曲，亦要剪片及製作藝術裝置。Ivana說︰「做一個演出，好似做咗10個項目，但冇壓力，覺得好好玩，有啲似學生交功課，有好多老師催我交功課嘅感覺。」談到獲觀眾稱讚瘦了，她笑言︰「之前做舞台劇瘦咗好多，但已經肥番，因為有啲氣管敏感，食咗幾個月藥，肥咗10幾磅。我會容易氣喘，真係要操弗啲，好彩冇影響演出。我今晚唔記得留力應付之後場數，但有信心瞓醒覺又係新開始。」

Ivana表示剛推出的新碟是她特別飛到維也納邀管弦樂團錄製︰「其實依家仲邊有人買碟，但為咗夢想真係行到好遠。我唔敢印咁多，但相信有樂迷想收藏。希望專輯會喺古典音樂部銷售，放喺貝多芬、莫札特唱片中間。」

（即時娛樂）