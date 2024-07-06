反黑英雄｜姚子羚無懼顏值崩壞 面容扭曲痛苦尖叫戲獲讚 (14:28)

TVB劇集《反黑英雄》昨晚（5日）播出的新一集，講述姚子羚飾演的林雪兒原來是無良（黃子恆飾）的未亡人，由於無良盛傳有10億身家，黑白兩道對此均虎視眈眈，其中心術最不正的大鬼（陳少邦飾）為貪圖無良巨額資產，私下約見雪兒講數。雪兒拒絕就範遭大鬼施以打毒針酷刑，雪兒因被注射過量毒品而暈眩、嘔白泡、流鼻血及抽搐，痛苦得眼泛淚光。心狠手辣的大鬼還將雪兒掟落大海，阿賢（張振朗飾）及時將雪兒救上岸。為幫醒來的雪兒紓緩痛楚，阿賢將大量冰塊倒在雪兒身上，雪兒痛苦至面容扭曲、痛苦尖叫。

這集早前已在內地播出，子羚的演出獲網民一致好評，力推她加入視后行列。子羚表示這場戲拍了兩天，打毒針場面、被冰塊倒上身的戲均要一take過完成拍攝，難度頗高。她說︰「嗰日其實好凍，開頭劇組都惜住我，一部分嘅冰用假嘅，但出嚟效果唔似，所以最終全部用晒真冰。我都係第一次畀啲冰咁樣圍住，真係好凍、好凍。」子羚又透露水底拍攝十分難忘︰「我係啲水一過頭就會好驚嘅人，本身喺淺水啲嘅位拍，但好難拍到沉落去嘅感覺，我身上又要綁住啲鉛，後來同導演商量過就決定一次過沉落去5米深嘅水底，我嗰刻只能完全相信振朗會救番我上水。」據知，子羚拍攝時被淋了5桶冰及要在水底閉氣25秒。

（即時娛樂）