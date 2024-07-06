Twins將巡唱產品擺上網供歌迷選購 蔡卓妍期待英國開騷 (16:11)

Twins正在進行22周年的世界巡迴演唱會，蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）日前完成杭州站演出，今天已飛到重慶準備開唱。Twins為紀念這次巡唱，與時裝品牌再次合作推出紀念品，阿Sa表示她與阿嬌十分喜歡今批演唱會產品︰「今次啲衫同上次香港演唱會唔同，上次個版形係照我哋鐘意版形設計，今次因為會去世界各地不同地方，所以品牌做番大眾化少少版形，T恤質料會厚啲、挺身啲，著起一樣靚。最得意係品牌用咗我哋啲歌詞設計成圖案，士多啤梨蘋果橙好靚，咖啡杯都企唔穩，好可愛。啲衫依家我同阿嬌日著夜著嚟排練，制服一樣。」

阿嬌表示︰「我哋覺得就算我哋係世界巡迴，啲產品咁靚，香港歌迷都要一樣可以買到先得，所以特登搞咗個網站，今日開放俾大家網上訂購。我哋好開心成立咗呢個網站，日後唔單止係賣嘢，仲想透過網站同大家分享Twins嘅資訊，等大家可以集中搵到Twins官網，得到最新資訊。」阿嬌表示Twins預計會在內地舉行14場演唱會至10月底，11及12月就飛美加、英國倫敦、星馬及澳洲等地方開騷，因此接下來的日子也不在港。阿Sa最期待倫敦站的演出︰「第一次去倫敦開騷，嗰時就快到聖誕。我打算完成倫敦站後放假，過埋聖誕先返香港。」

她表示沒要求內地歌迷打扮成Twins過去的不同造型入場睇騷，但後來從社交網看見不少觀眾也有扮嘢入場。阿Sa說︰「我都想好似係香港咁開心，可以送禮物頒獎畀佢哋，但內地場館好多規限，個個場唔同。雖然我哋今次都係四面台，但同觀眾有一定距離，連手都握唔到。為咗巡唱可以同香港演唱會一樣，我哋最初幾場喺舞台搭建上改嚟改去，所以好難好似香港咁玩頒獎。希望歌迷朋友，如果你哋裝扮得好勁，就將照片擺上網tag番我哋，等我哋可以睇到。」

（即時娛樂）