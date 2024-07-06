劉德華巡唱首站上海啟航 四度感觸哽咽 願為粉絲唱到底 (16:35)

去年曾在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出將愛發放。（大會提供）

劉德華2024《今天...is the Day》巡迴演唱會全國首站，昨晚（5日）在上海梅賽德斯─奔馳文化中心揭開序幕！闊別11年，華仔再度於內地舉行個人演唱會，三面舞台座無虛席，觀眾的熱情將華仔溶化，四度在台上哽咽。現場Fans高呼「劉德華我愛你！」，吶喊聲此起彼落，連華仔也被感動得回大家一句：「我也愛你們！」

華仔在獻唱其中4首歌曲《17歲》、《如果有一天》、《仍唱我的歌》和《掌聲響起》期間，4度「淚」了。粉絲歡呼聲不絕，讓華仔感動得說不出話，帶着淚光默默地繼續以歌聲報答大家。

對於Fans熱情和多年愛戴，華仔感恩表示：「今（昨）天終於同歌迷見面，心情好興奮，但又好緊張，很久沒試過這種感覺，一開始大家跟我大合唱，歌迷一如既往熱情，大家好惜我，我好幸福，只要你們（Fans)願意聽，我就盡力唱。」

提到舞台上各方面的配合，華仔與團隊花了不少心思。除了飛龍和神獸藝術裝置結合外，還有以水墨字畫，由LED Wall展現出富中國色彩的歌曲環節。

去年曾在「1/X 劉德華的藝術空間」活動中展出的紙製藝術作品，今次創作出一對新的白色心心手，襯托華仔的演出將愛發放。另外，用繽紛燦爛的花束包裝而成的花花人，跳脫的與華仔共舞，看到大家心花怒放。除了歌舞之外，還有一段以30年代上海灘作背景，以歌劇演繹一段愛情故事，充滿浪漫、懷舊風情。

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（即時娛樂）