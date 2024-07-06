保錡想約菊梓喬食飯傾合作︰跟女神合唱情歌會有特別感覺 (18:41)

保錡坦言一直視菊梓喬為女神，很多年前已喜歡她的歌，希望兩人有機會合唱情歌。（菊梓喬Ig圖片、林蘊兒攝 / 明報製圖）

ERROR成員保錡今天（6日）與女團Beanies出席商場活動，模仿火炬手傳聖火迎接月尾開幕的巴黎奧運。近年熱愛跑步的保錡直言對羽毛球、游泳等運動也有研究，小時候幻想加入香港代表隊。他說︰「我小時候在沙田踢足球，曾參加地區賽。16、17歲時，我曾想考港青，當年有幾百人報名，我太『水皮』未能入圍。我在運動方面不算出色，沒能力代表香港出賽，只是夠堅持，十分支持本地職業運動員。」

談到他近日被發現由鍾柔美（Yumi）轉為留意菊梓喬的社交網動態，保錡坦言跟菊梓喬有聯絡，主要傾做運動的事。他說︰「她之前傷了腳，問我如何做運動。我一向視菊梓喬為女神，很多年前已喜歡她的歌，很欣賞她。」保錡希望邀請菊梓喬合唱，打算向公司提議。他續說︰「我曾跟方皓玟合唱，但不是情歌。相信跟女神合唱情歌，會有特別的感覺，情况等如跟靚女食飯也特別開心。」

被問到可想約女神食飯時，保錡說︰「我會大膽嘗試約會她，趁機會傾合作事宜。（你與菊梓喬目前均是單身。）感情事稍後才討論﹗ERROR將在奧運開幕前推出新團歌，我也希望今年會有個人單曲面世。」

張天穎預告Beanies下周會出發到台灣拍新歌MV，她又透露每次放假也會跟男友ANSONBEAN拍拖及約隊友打邊爐。

（即時娛樂）