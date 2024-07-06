姚子羚被打毒針戲 獲薛家燕讚神級演技 爆遊艇咀戲最難拍 (19:16)

姚子羚預告在《反黑英雄》中有場在遊艇的咀戲，她認為最難拍。（大會提供）

姚子羚（Elaine） 今天（6日） 接受薛家燕、范振鋒、思敏主持的《開心大派對》訪問， Elaine在劇集《反黑英雄》其中一場被打毒針戲，嘔白泡、流鼻血、全身抽搐兼被倒入大量冰塊，昏迷後再被掟落海，家燕姐大讚Elaine神級演技，表現專業。

家燕姐問Elaine有沒有包保鮮紙保持體溫？Elaine說：「劇組好似有準備保鮮紙，唔記得有冇用到，好似冇用。第一、二桶（冰）仲可以頂得住，但到第三桶開始有生理反應（發冷），但想真實嘅話，就要凍到冇感覺。」

昏迷被掟落海戲，Elaine表示除了掟落水用替身之外，其餘都是真拍，她說：「曾經遇溺所以好怕水，因為要沉落水底，要綁鉛球及喺水底閉氣。拍嗰時咩都冇諗，只相信張振朗來救自己，完全估唔到自己可以喺水中閉氣咁耐，我知道張振朗都好緊張。」

再談到還未播出街的其他難拍戲分，Elaine說：「其中有場戲在遊艇，李家鼎飾演大毒梟，鼎爺戲中兒子喺遊艇上想搞我，不停被咀，但我知佢係大毒梟個仔，我唔可以反抗，其實佢至最難拍，每拍親熱鏡頭，男演員最驚又最慘，佢哋最驚摸到女演員對手。」

范振鋒及家燕姐非常認同，阿范表示曾與蔡思貝及萬綺雯拍親熱戲，最後阿范要求借位拍攝。家燕姐也表示曾經在韓國與白彪拍親吻戲，家燕姐要彈著琴被咀，她說：「我彈到亂晒，原來拍親熱戲個心好驚，最後我話唔得呀，求其惜下好啦！」

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（即時娛樂）