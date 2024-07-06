Billion x School｜山田涼介再演校園劇 升呢演老師 挑戰教育制度 (19:29)

童顏的山田涼介過往是演高中生「常客」，曾9次演校園劇，他認為新劇有傳承意味，也寄望自己盡最大努力支持年輕一代。（大會提供）

今年夏季日劇陸續登場，其中由山田涼介和木南晴夏領軍的校園喜劇《Billion x School》即將首播，出道近17年的山田涼介，首度由學生升呢演老師角色，香港觀眾今天（6日）起，逢周六下午可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

《Billion x School》講述日本最大財閥「加賀美集團」的CEO加賀美零（山田涼介飾），是一名天才發明家，個性自我的他正在開發高精準人工智能。某天他帶著秘書芹澤一花（木南晴夏飾），潛入私立繪都學園，更隱藏身分化身高中教師。他被分派到3年0班擔任班主任，然而0班學生卻被視為「無動力、無才能、無前途」的麻煩友，加賀將在這樣的環境下，與學生們一同成長，並大膽挑戰教育常規破舊立新。

山田涼介相隔1年9個月回歸富士日劇，今次更是他自2007年正式出道後，首度挑戰老師角色，童顏的他過往是高中生「常客」，曾演出9次校園劇，屢創收視佳績，他認為新劇有傳承意味，也寄望自己盡最大努力支持年輕一代，他說：「不知不覺間我已經31歲，但我仍然不覺得自己是大人，我也擔心我的作品能否被好好理解，加上我所扮演的老師，與傳統觀念相去甚遠，我會盡我最大努力去演，我在新劇演一位老師，現實中作為前輩演員，我也希望可以好好支援後輩，成為他們的依靠。」

山田涼介同門師弟、劇中飾演3年0班學生的松田元太，則在劇集發布會呼籲觀眾多多期待師兄打戲，山田笑言：「動作場面比我最初想像的激烈5倍左右，我每天都要與肌肉痠痛抗衡。」

（即時娛樂）