蘇韻姿遊法國盼有艷遇 愛犬暫交朱智賢照顧：佢係好狗母 (21:11)

女團Lolly Talk其中3位成員曾美欣（MeiMei）、郭曉妍（Ah Yo）、黃敏蕎（阿妹），今天（6日）聯同朱智賢與蘇韻姿，一齊為HOY TV的2024巴黎奧運節目宣傳。

本身略懂法文的蘇韻姿，將於7月22日出發至巴黎，為HOY TV拍特備節目，主力介紹當地吃喝玩樂好去處，也有機會進入奧運村參觀。她去巴黎前會做定功課，盡情享受美食，她知道法國多靚仔，希望有艷遇，她說：「我飛巴黎約5日，家中狗仔交朱智賢照顧，她好細心，會親自煮食物餵狗仔，是好好的狗母（狗仔保母）。」

朱智賢曾是排球隊，對此運動較熟悉，自薦可為節目擔任客席評述：「每場比賽無論男排﹑女排，都看得肉緊，勾起自己當年記憶。對上一次東京奧運，我做過直播節目所以有經驗。男友喜歡看籃球和足球，大家不會為各自捧愛隊而拗撬。」

阿妹透露與Ah Yo於10月飛台北，跑10公里馬拉松，而MeiMei與Ah Yo齊為自家網上頻道拍攝打拳節目，2人需不停訓練，並即場示範擺出姿勢。Ah Yo上周出席沙灘騷被指打扮性感騷身材，她表示天氣太熱，穿少布只為方便散熱。3人又表示Lolly Talk的2周年紀念粉絲見面會，詳情稍後會在官網公布，同時會再推出新團歌。

（即時娛樂）