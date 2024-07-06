台北電影獎｜阮經天《周處》封帝 林品彤再下一城 憑《小曉》稱后 (22:15)

第26屆台北電影獎今晚（6日）舉行頒獎禮，阮經天以《周處除三害》「陳桂林」一角，擊敗《春行》喜翔﹑《（真）新的一天》李銘忠﹑《老狐狸》白潤音和 《車頂上的玄天上帝》周渝民，摘下最佳男主角，不過阮經天因身在倫敦工作未能出席，由該電影監製李烈代為領獎。

李烈唸出阮經天的手機簡訊，表示：「想就去做呀，想那麼多幹什麼，這是我媽媽還在世時，偶爾會告訴我的，現在我的工作和電影場景交融在一起，有驚人的相似與巧合。謝謝我母親給我的不放棄，謝謝劇組每個人員的信任。世界美好，人心平和。」

最佳女主角方面，金馬影后憑《小曉》大熱膺最佳女主角，她擊敗《明日之子》李雪﹑《春行》楊貴媚﹑《莎莉》劉品言和《愛的噩夢》項婕如而封后。

林品彤說：「2年前的夏天，我也坐在台下，那時因為《美國女孩》入圍最佳新演員獎，白天拍攝《小曉》，這次因為《小曉》再次回到這裡，站上舞台，做夢都想不到的。」

對於再度拿獎，林品彤感謝在電影路、表演路上曾幫過她的前輩和老師，並感謝戲中的（陳）意涵媽媽、（劉）俊謙哥哥，她還感性表示：「希望以後會跟《小曉》一樣，勇敢長大、犯錯、做夢。」

至於最佳劇情長片方面，《老狐狸》擊敗《BIG》﹑《周處除三害》﹑《小曉》和《莎莉》獲獎，《老狐狸》的蕭雅全同時奪得最佳導演和最佳編劇，該戲合共奪得5個獎，成為頒獎禮大贏家。

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（即時娛樂）