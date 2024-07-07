姚焯菲否認獲力捧 沒想過另組3人女團 詹天文︰少咗任何一個就唔係After Class (20:28)

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）將合作舉行《音樂出沒 Let's play together 演唱會》，3女今天（7日）舉行簽唱會造勢，獲大批粉絲現身支持。她們表示演唱會歌單已排好，當中包括一首3人合唱歌，屆時將以不同的組合形式演出。被問到可考慮另組3人新女團時，Chantel說︰「冇諗過，亦冇呢個安排。」Windy補充︰「我哋3個純粹夾埋一齊開演唱會，唔好諗係乜女子組合。After Class少咗任何一個，就唔係After Class﹗」至於可會邀請傳被無綫「雪藏」的隊友炎明熹（Gigi）捧場，3女表示交由公司安排，也要看Gigi有沒有時間。她們表示︰「大家各有各忙，我哋都未有機會同Gigi聯絡。」

Windy稱一直見Gigi有更新社交網，請大家不用擔心。談到Gigi日前在Ig上載黑圖及配以疑是飲泣的歌聲，Windy說︰「我都有聽到，但有時候夜深人靜，我都會有啲情緒同傷感，會突然有感而發唱歌發泄感受，好正常，大家唔好過於解讀。」Chantel表示Gigi是個很正面的人，希望大家不要單憑其社交網帖子就認定她不開心，不要過度猜測。

Gigi早前出席活動時直認仍未動筆跟無綫續約，如她最終決定離巢，意味After Class將解散，4人亦未必再有機會合作。Chantel說︰「即使我哋將來留喺公司或去邊間公司都好，大家都喺呢個圈子，都一定有合作機會，睇機遇同緣分。」Yumi續說︰「合約方面，我哋唔係好清楚。大家覺得長，我可能覺得短，因為大家份合約都唔同，亦唔會深入討論細節。我覺得最重要係先做好自己本分。」

有指她們因Gigi被「雪藏」而獲高層樂易玲力捧，各人的工作量也上升，3女說︰「唔覺得多咗工作，同之前冇咩分別。」Yumi強調樂易玲愛惜所有藝人，是圈中的好媽媽，常給予支持、愛和提醒，不會偏心其中一人。Chantel說︰「樂小姐冇叫我哋唔好忘本，而係提醒我哋別忘初心﹗」對於被指是最獲力捧一個，Chantel表示︰「我同張天賦（MC）合唱係兩年前安排嘅事，唱《愛‧回家之開心速遞》主題曲都係因為公司覺得我合適，我都想客串演出，唔存在力捧我呢件事。」

（即時娛樂）