鄭伊健倫敦開騷 Wyman捧場：佢係最無被世界改變嘅人 (12:12)

鄭伊健近日在倫敦舉行演唱會，與伊健相識近30年的黃偉文（Wyman）都有捧場，並在Ig貼出合照。Wyman透露跟伊健從未試過同枱食飯，2人相熟程度是他自從沒有做DJ的1998年開始：「一直以『每5年傾到3分鐘偈』嘅速度爬行，但冇壓力，因為冇預定要去嘅目的地。亦完全無損『工作時互相信任、做人時互相尊重』嘅優雅距離，係，即係有距離，但係係優雅嘅。欣賞嘅人，唔使個個都做到好朋友嘅。」

Wyman最開心由他填詞的《吻感》交給伊健唱，並對伊健相當欣賞：「佢係我識得嘅人𥚃面，其中一個『最初心』﹑『最無被世界改變嘅人』。」

另外，Wyman在倫敦還跟林珊珊及音樂人陳光榮敘舊，Wyman貼出與陳光榮合照，並寫道：「陳光榮先生，你快啲搞作品展得唔得？你啲好歌都儲夠有凸啦！我同你合作其實唔算最多，但淨係同我合作嘅都有『我的驕傲』﹑『發現』﹑『一事無成』﹑『嫁妝』﹑『心照』﹑『「依為命』﹑『幼稚園』... （歡迎繼續幫手數）。」

Wyman貼出和林珊珊合照，並自揭1991年中大畢業後，第一份就是叱咤903，當時他第一個混熟的姐級藝人，是因工作關係而一星期見足5個朝早的林珊珊：「當時佢已經係歌影視播瓣瓣齊嘅Hong Kong sweetheart ，我只係新入行嘅nobody's sweetheart ，而佢竟然當我係一個平起平坐，冇特別殘害我又冇特別呵護我嘅『普通人』 （much much better than扶掖後進呵護備至）。搞到我以為娛樂圈個個都真係好似佢哋喺幕前投射出嚟嗰個形象咁真實咁平易近人....

好多年之後，我先知最冇架子最好人最唔會瀨嘢最值得 keep 嗰一小撮罕有品種之一，原來我一入行已經遇到咗。咁請問我係好彩定唔好彩？哈哈哈。」

（即時娛樂）