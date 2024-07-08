方力申對泳總回應感失望 嘆對香港游泳發展不樂觀 (12:51)

方力申對於其泳會學生未能參加錦標賽，提出意見後獲泳總發聲明回應，但方力申看完聲明後感震怒和失望。

昨晚（7日）方力申出席《天使綜合症慈善演唱會》，對事件依然感憤怒及委屈，他說：「講到尾我為港隊立下了不少汗馬功勞，為推廣游泳也不遺餘力，還以游泳成立慈善機構，現在年紀老邁仍日日練水參加比賽，推動年輕泳手，泳總的聲明竟只寫著報導不要太負面，會影響年輕泳手及造成總會聲譽受損，完全沒有問候過該學生，覺得委屈是泳總完全沒有為泳手利益着想，只講制度，我就嬲囉！」

方力申指就算是自己的泳會未夠班，但也不是該學生未夠班，作為泳總應該幫泳手，讓泳手爭標為港爭光，就此事已有議員聯絡過他，他亦聯絡過霍啟剛幫忙，他說：「我覺得條例點都要改，講出去都被人笑啦！其實有幾難？還出了大家都公認沒有水平的回應，令我對泳總失望，對香港游泳發展也不樂觀。」

另外，方力申表示何雁詩兒子Asher生日會，他亦有出席，當得知Asher患病消息，大感震驚，他說：「很佩服他們兩夫婦在這麼苦惱的時候，又要忙於照顧兒子，仍有心舉行這個慈善演唱會，我當然要全力支持，過往我亦參加過幫助智障人士活動，望外界對病患者多些包容。」

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（即時娛樂）