海關戰線｜劉雅瑟拍爆破戲生意外 眼睛受損 僅休息1天復工 (14:57)

劉雅瑟雙眼痛得不能睜開，焦急的叫大家給她紙巾、水和棉花棒清洗眼裏化學品，過程中花了10多分鐘，才能用眼藥水把化學品冲走。（大會提供）

由張學友﹑謝霆鋒﹑林嘉欣﹑劉雅瑟﹑吳鎮宇﹑關智斌和陳家樂等合演的電影《海關戰線》，已於戲院公映。

金像獎影后劉雅瑟首次變身動作女星，參演《海關戰線》有賣命演出，拍攝一場與謝霆鋒在戰火中動作爆破戲時，不慎被化學品弄傷眼睛，在雙目漆黑一片底下仍強忍痛楚，繼續隨霆鋒在煙火中奔跑，完成這幕驚險鏡頭，霆鋒讚這位「初哥」的專業和拼搏，劉雅瑟為免影響拍攝進度僅休息一天，便急不及待開工完成剩餘戲分。

事發當天，雅瑟和霆鋒需要應付連場爆炸場面，2人在熊熊火球中狂奔，現場氣氛緊張，身為動作指導的霆鋒，在拍攝前也份外小心，再三與雅瑟走位，確保一切準繩以免出錯，但無奈意外就是意料之外，在拍攝期間，雅瑟被爆炸引致的化學品彈入雙眼，一下子眼前模糊一片，只能靠感覺繼續演戲。

直至邱禮濤導演喊cut機一刻，她即無法再向前行，惟有掩住雙眼蹲在地上，導演透過攝錄機畫面發現雅瑟舉止異樣，即問她是否有事，駐組醫護及工作人員第一時間衝上前為她治理，霆鋒和導演也查看她的傷勢，眼前的雅瑟一臉灰黑、雙眼痛得不能睜開，焦急的叫大家給她紙巾、水和棉花棒清洗眼裏化學品，過程中花了10多分鐘，才能用眼藥水把化學品冲走，幸沒有傷及視網膜，眼球僅輕微擦損。

然後雅瑟忙着找化妝師為她補妝，又追問導演剛才所拍的一幕是否可以，如有需要她可馬上埋位補拍，導演叫她放心，拍下來的片段完全用得着。原本緊接還有另一場動作戲，霆鋒建議她多作休息，改天才拍，她堅稱已沒大礙，可繼續拍攝，最後還是被霆鋒說服。霆鋒經過多年拍動作戲經驗後，領悟到拍動作戲不能再勇字當頭，需要timing配合及注意自身安全，一番肺腑之言令雅瑟獲益良多。

當日收工後，雅瑟馬上到醫院治療眼傷，翌日亦有覆診，醫生指她眼球擦傷留有四點傷痕，雅瑟視覺亦看到四點陰影，醫生向她派定心丸，表示會逐漸康復並消退。

休息一天的雅瑟急不及待的復工，繼續拍攝動作爆破戲份，她說：「現在眼睛有點看不清楚，其實還好，在康復當中，大概72小時應該能夠癒合。受傷時沒有太擔心，因為當時天快黑了，工作人員替我抹臉時，差點把化妝也一併抹掉，補妝會耽誤很多時間，怕自己拍不完，我想迅速抹好就繼續拍，可是鋒哥（謝霆鋒）不讓我拍！」

問到日後會否加倍小心處理動作戲，雅瑟說：「我已經很小心，我膽子很小，我一直貼着鋒哥走，但是不知道為何炸彈在我腳下爆了，就是意外吧！還好現在眼睛還能看得見。」對於往後會否害怕拍攝爆炸戲？雅瑟說：「拍的時候沒有太害怕，在現場聽到爆炸聲音及火光，真的很恐怖，原來是真的爆，沒有想到是實拍！」

謝霆鋒對傷後復工的雅瑟演出動作甚緊張，霆鋒說：「我好緊張每個演員的動作，因為受了傷真的不好，尤其是女生，不是慣拍動作戲，臨場有爆破難免會緊張。」

霆鋒對雅瑟處理動作不時提點：「不是單單怕她再被彈傷眼睛，就算有任何損傷也不好，我不知道原來她是很勇的，像我小時候一樣，但表現愈勇，現場的武術指導愈會擔心，最怕是橫衝直撞，這樣遲早會受傷；看她狀况ok，如果她不ok，就不會讓她再做新動作。」

（即時娛樂）