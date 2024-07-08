韓劇《監察》揭示企業黑暗面 申河均李正河師徒檔打貪 (17:22)

申河均（左圖）和李正河在劇中雖然想法不同，但為了打擊貪腐，2人攜手清理公司內外的腐敗分子。（大會提供）

由「百想視帝」申河均、李正河和晉久主演的韓劇《The Auditors監察》日前首播，香港觀眾可以透過「黃Viu」，見證一眾男神鬥智鬥力！

《The Auditors監察》以貪污氾濫的JU建設公司為背景，講述個性高冷的監察組組長申車日（申河均飾）和感性派新人具韓秀（李正河飾），雖然想法截然不同，但是為了打擊貪腐，2人攜手清理公司內外的腐敗分子；JU建設副社長黃大雄（晉久飾）則事事與車日作對，掀起辦公室政治角力！

「視帝」申河均在劇中以「師傅」身分，帶領熱血新人李正河調查貪污案件，現實中的他也是後輩的良師益友：「正河問了我很多問題，他是個善良純潔、非常勤奮的朋友，我們都是演員，所以我們是平等的，我認為『表演』需要自己理解和學習，而不是依靠別人教導，我的身分只是嚮導。」他亦形容「申組長」一角就像一把利刃：「監察組就是揭發貪污的團隊，我所做的工作就像利劍一樣，揭露人們依靠欺騙獲取金錢。」

現年26歲的李正河去年憑《Moving超異能族》一炮而紅，並囊括「亞洲內容大獎&全球OTT大獎」、「韓國品牌大賞」和「第60屆百想藝術大賞」的新人獎項，前途備受看好！談到爆紅感受，李正河心存感激：「多虧了這些機會，我的社交能力有所提升。」

過去總是飾演學生的他，也迎來演藝生涯首個白領角色：「我在《Moving》和即將上映的電影中，都是扮演學生，今次是我第一次扮演上班族，我想接受挑戰，而且《The Auditors監察》紮實的故事很吸引，我希望能夠看到『具韓秀』的成長。」

（即時娛樂）