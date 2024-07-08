星星相識演唱會7.27澳門舉行 中年好聲音獻Sing向張國榮致敬 (18:07)

陳淑芬（陳太）早前在直播中宣布，將於7月27日假澳門倫敦人綜藝館，舉行《星星相識•齊盡興 HAVING FUN TOGETHER演唱會》，讓大家一起告別紀念展。

演唱會表演嘉賓星光熠熠，包括胡楓（修哥）、4位視帝陳豪、馬國明、譚俊彥及陳展鵬、2位視后胡定欣及林夏薇、李思捷及阮兆祥、胡鴻鈞及JW、「中年好聲音」的周吉佩、羅啟豪及支嚳儀、「中年好聲音2」的譚輝智及顏米羔、聲夢3小花姚焯菲、鍾柔美及詹天文、還有黃奕斌及冼靖峰。

由於紀念展設有「張國榮專區」，各地「哥」迷特別親臨澳門現場，和陳太分享對「哥哥」的愛和思念，令她十分感動，演唱會正構思向「哥哥」致敬的環節。

周吉佩說：「我對哥哥張國榮的印象是他歌、影、視三棲都很出色，最深刻當然是他在舞台上的演繹，我很喜歡《Monica》和《今生今世》，以前看他《Monica》的MV 時，看到他那種揮灑自如和舞台感，令我留下深刻印象，他是我神級偶像。

我們中年好聲音在今次演唱會中，會有一part演出是向哥哥致敬，我已準備好唱一首快歌給大家聽，是否很期待呢？」

譚輝智則說：「我由細到大便聽張國榮先生的歌和喜歡他，他是一個傳奇人物，基本上香港人對他的歌也很熟悉，如果要我從他的歌曲中揀一首我最喜愛的，雖然他的快歌很經典，但我喜歡聽慢歌，他也有很多選擇，包括《追》、《今生今世》和《風繼續吹》，實在太多了。今次我會唱哥哥的一首經典快歌《不羈的風》，我會盡力唱好，希望屆時大家會喜歡。」

（即時娛樂）