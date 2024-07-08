林頴彤涉擾亂秩序案明續審 盼為自己發聲 自責連累鄭雋熹惹官非 (20:02)

鄭雋熹離場時抱平常心，問到有沒有信心脫罪，他說：「我知自己沒有做犯罪的事，已經將事實說出來，不過很多事不是自己控制。」（鍾一虹攝）

無綫小花林頴彤（Bella）與緋聞男友鄭雋熹，因被控「在醫院作出擾亂秩序的行為」罪，今天（8日）在粉嶺法院續審。

30歲鄭雋熹庭上作供時否認控罪，他表示跟Bella是認識了2、3年的好朋友，案發當日本來相約食飯見面，由於他提早收工，於是應要求接載Bella和兩位友人，先到大埔那打素醫院處理事宜，其間他亦留在醫院病房外等候約4小時，但對Bella與友人為何到醫院並不知情。

鄭雋熹指出，Bella因在病房外遭警員推撞，撞到胸部及差點跌倒，受無禮對待後喊出來，令他感到錯愕，走上前安慰Bella，並多次詢問警員「點解推人」但未獲理會，對方更拿出胡椒噴霧指向他，當他再追問「你隸屬哪一個警署」，對方回應「你自己查囉﹗」，他才舉起手機拍攝，打算用作投訴之用，後來就被拘捕。

坐在被告欄的Bella聽到鄭雋熹陳述事發經過，一直眉頭緊鎖及眼濕濕，並曾用手拭淚，裁判官安排案件明日（9號）上午11點30分續審。

Bella傍晚5點許離開法院，她受訪時表示，因約食飯牽連到鄭雋熹惹官非，感到不好意思，聽到對方被盤問受委屈，就忍不住落淚，但從事件認識到他是有義氣的朋友。問到有沒有對他加分？她即豎起拇指說：「加分、公開加分，大家經歷了很多，他都沒有任何埋怨，亦都很明白件事，大家都清楚大家為人，感情昇華了。（你們拍拖？）無無無，但一定有發展空間，可以多約食飯了解。（可以付託終身？）又未到付託終身，現在先理掂自己先，官司都未知結果如何，我都好擔心。」

明天輪到Bella接受控辯雙方律師盤問，她稱很期待為自己發聲：「案件已拖延了1年，多少會令大家對我有誤會，想快點以個人角度說出事件經過。」她指最近忙於應訊，減慢社交平台拍片工作，已計劃完成審訊後出外拍旅遊片，又報讀了為期4個月的素食營養課程，而早前修讀的營養學課程已畢業。

鄭雋熹離場時抱平常心，問到有沒有信心脫罪，他說：「我知自己沒有做犯罪的事，已經將事實說出來，不過很多事不是自己控制。（感覺無辜？）人生經常會遇上無奈事情。」

提到Bella聽他作供時落淚，他笑問：「她是不是眼乾？明天帶眼藥水給她。（關心她？）她見慣大場面，反而我需要人關心，好緊張，隻腳仍然震，很久沒做過訪問。」有沒有再約Bella食飯？他笑說：「上次約她食飯就被拘捕，暫時不敢再亂來。」

（即時娛樂）