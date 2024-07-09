反黑英雄｜陳少邦袁偉豪參選校草入行 相隔27年首度正式合作 (13:20)

陳少邦在劇中「領便當」，他透露該場被輾壓戲分拍了一個晚上，並感恩劇組做足安全措施，令他有安全感。（大會提供）

劇集《反黑英雄》昨晚（8日）播出的第11集，焦點場口是祖耀（袁偉豪Ben飾）開車反覆「監生轆死」仇人大鬼（陳少邦飾），為亡妻阿婷（蔣家旻飾）報仇，劇情講述祖耀高速開車撞向大鬼，大鬼閃避不及被夾在兩車之間，祖耀見狀未有倒車之餘，更任由大鬼被夾著繼續向前開車，被直立式輾壓的大鬼在祖耀車輛駛過後痛苦倒地；之後祖耀再開車反覆輾壓倒在地上的大鬼，大鬼當場被監生轆死。

對於大奸角陳少邦終於「領便當」，他透露該場被輾壓戲分拍了一個晚上，並感恩劇組做足安全措施，令他有安全感，他透露這次是其從演以來首次被車撞，少邦分享拍攝花絮時笑言，拍攝被輾壓戲分時相當忙，他說：「拍呢場戲主要係喺架車底下加啲轆，方便工作人員推架車埋嚟夾我，而我企嘅地方有個木架畀我做Buffer。而當阿Ben開車轆過我時，我就要喺車尾跳出去，到佢再褪後轆我時，我又要即刻縮番入去，又喺車頭跳番出去，雖然咁樣跳出跳入都幾辛苦，但覺得幾好玩！劇組仲專登幫我噴濕咗條褲，製造受重傷後失禁嘅效果。」問到場口NG次數，少邦笑言NG得最多竟是掟電話：「部電話仲要一開始就畀我掟到爛晒，個面碎晒，劇組要即時黐番，因為個道具電話得一個！」

陳少邦愈做愈奸，被封「新一代奸角專業戶」，他享受演奸角：「最開心係得到大家嘅認同，覺得好有滿足感，因為我都做咗一定數量嘅奸角，所以我對自己嘅要求同壓力都高咗好多，好希望自己可以再進步，每次可以畀到唔同嘅感覺觀眾。」

陳少邦與Ben當年一同選校草入行，相隔27年合作拍劇，陳少邦嗌好玩：「今次係第一次同佢真係有對手戲，合作得好開心，因為大家都多咗唔同經驗同睇法，大家為咗件事好，會不停諗啲嘢去切磋，合作得好有火花。」

（即時娛樂）