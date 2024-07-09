傳被商台DJ歪歪力追 阿妹@Lolly Talk冇應約 (14:19)

Sinnie被指歪歪因追她而為她寫歌，她表示自己是成員中最早認識對方。（劉永銳攝）

阿妹則直認曾獲歪歪私下相約，但她並沒有答應赴約，直言抗拒跟圈中人拍拖。（劉永銳攝）

女團Lolly Talk、Beanies、葉巧琳、王馨平及周殷廷，昨晚（8日）到馬鞍山出席商台協辦的「愛心滿東華」啟動禮。有傳商台DJ王遠杰（歪歪）向多個女團埋手力追成員，Lolly Talk及Beanies部分成員成為目標，但目標人物大多否認被追求，唯獨Lolly Talk成員黃敏蕎（阿妹）表示曾被相約單獨見面。

Lolly Talk因成員黃詠霖腳傷未癒繼續八缺一，其他成員表示黃詠霖於兩周年活動定必出席。談到阿妹、劉綺婷（Yanny）及吳倩怡（Sinnie）被傳成為歪歪力追目標，Yanny強調與對方只是普通朋友，對方沒有單獨約她。

Sinnie更被指歪歪因追她而為她寫歌，她表示自己是成員中最早認識對方，對方亦有為她之前的樂隊歌曲填詞，但沒有單獨約過她食過飯，她笑道：「我係I人，約都唔會出去啦！亦不覺他想追求我。」

唯獨阿妹則直認曾獲歪歪私下相約，但她並沒有答應赴約，直言抗拒跟圈中人拍拖，她說：「佢約我食飯，我冇出去。（怕了對方？）都係，我唔知，平時都係同團員一齊，唔會無啦啦出去單獨同男仔食飯，我都唔知佢係咪追我，誤會人就唔係咁好啦！」

Beanies的張天穎（Jaime）及潘釗彤同樣被指是歪歪目標對象，2人否認曾被私下相約，釗彤更自爆已有男朋友，和ANSONBEAN拍拖的Jaime亦稱：「我名花有主，唔關我事！」

（即時娛樂）