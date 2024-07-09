鄭伊健巡唱倫敦站3度眼濕濕 低潮時獲Wyman贈《新歌》 (14:55)

鄭伊健的「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2024 LONDON」，在倫敦時間7月6日晚上舉行，兩度encore，歌迷反應熱烈，伊健感動到3度眼濕濕，當他唱《我的歌》時強忍淚水繼續唱。小師妹黃淑蔓（Feanna）冧莊隨團演出，與伊健合唱《一對對》、《心照》和《For U & Me》等，她同時擔任樂隊和音，多才多藝。

今次巡唱倫敦站仿如「大型K房現場」，因為無論伊健唱《友情歲月》、《一生愛你一個》、《感激我遇見》等經典歌，還是《極速》和《自動勝利Let's Fight》等快歌，全場觀眾大合唱。歌迷更熱情地揮動燈牌、手機燈星海，甚至湧到台前握手，非常投入，就連小師妹Feanna唱伊健出道檸檬茶廣告歌時都跟住唱，伊健見狀即興重演廣告情節和經典對白，台下尖叫聲不斷。適逢開騷當日舉行歐洲國家盃賽事，伊健說：「我第一次英國開騷，好難得，多謝你哋選擇唔睇波，嚟睇我演唱會！」

伊健台上演唱多首經典作品《Beautiful Day》、《吻感》、《心照》、《發現》和《我的歌》等，都出自填詞人黃偉文（Wyman）手筆，當晚他亦是座上客。伊健說：「我做咗歌手好耐，你哋知唔知我有段時間無唱歌？跟住就開咗一次演唱會...其實當時我好擔心，因為好耐無做過，點算呢？周邊啲人同我講『唔使驚㗎』、『畀心機啦』。陳光榮話寫隻歌畀我，寫咩歌好呢？我好好彩遇到黃偉文Wyman，佢今晚都有嚟！」全場起哄。

伊健續說：「其實佢寫咗好多畀我，頭先我都唱咗好多首都係佢填詞。但呢首歌好特別，叫做《新歌》，我唔知大家有無聽過，因為嗰陣時我低低地潮，有新作品都未必咁多人知道。」該歌是伊健在2009年發表的作品，同年年底在紅館舉行個唱。

「講番呢隻歌，點解叫《新歌》？當年我睇歌詞問點解，點樣『新嘅我』？嗰陣時理解能力有限。但今日攞番首歌出嚟，我同陳光榮講：『嘩，原來呢首歌唔係講我喎，係講一個人生。』我唔識講，不如唱啦！」伊健被歌詞感動眼濕濕。唱完他深呼吸，整頓情緒後唱出演唱會最後一首歌《Together》，他說：「做人要開心啲！」舞蹈員帶埋幾袋crew tee「手信」出場，與伊健拋入觀眾席，全場興奮站起來。

完場歌迷不散場，狂叫Encore後伊健再度出場，他唱《動地驚天愛戀過》時看到台下歌迷全部站起來，揮動手機燈，他又再眼濕濕更一度哽咽，觀眾歡呼聲和掌聲打氣。他說：「所有歌真係唱晒，導演叫我出嚟唱多首歌。點都好，多謝你哋，無離開，Thank You！我演唱會有個特點，就係希望大家開心，所以點都要加多隻歌。希望大家開心咁離開呢個地方，記得我哋今日聚過，希望後會有期。」最後伊健以《你的我》，為巡唱倫敦站劃上句號。接著，本周六（13日）伊健偕Feanna到馬來西亞雲頂繼續巡唱。

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（即時娛樂）