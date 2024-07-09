黎瑞恩分享胰臟生瘤經歷 已冇事情煩惱：我連死都唔驚 (15:32)

黎瑞恩和譚玉瑛是藝人高爾夫球協會的成員，2人經常相約打Golf。（大會提供）

黎瑞恩（小恩子）日前到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛（阿譚）、何基佑和黃筠兒訪問，馬浚偉專程到直播室探班兼敘舊，他甫見小恩子即稱呼她「朱小姐」，小恩子稱呼馬浚偉「CEO」，2人曾合作《男人40 CEO》舞台劇，馬浚偉飾演CEO，小恩子則飾演朱秘書。

小恩子和譚玉瑛是藝人高爾夫球協會的成員，2人經常相約打Golf，小恩子表示：「估唔到阿譚你會打波，仲好勤力，係乖學生。」譚玉瑛即笑言：「我係初哥，同小恩子喺藝人高爾夫球協會一齊打波，有好多藝人參加，好有親切感，最開心係打完波一齊食飯。」

藝人高爾夫球協會是一個非牟利慈善機構，舉行籌款幫助低收入家庭、獎勵讀書成績優異的小朋友及派糉等慈善活動，小恩子坦言：「做藝人要有社會責任，要為社會作出貢獻，有能力就去做，唔一定出錢，出力都得，我細個係讀基督教學校，本來信主，但最近都聽多咗佛偈，乜都聽下，最緊要心正。」

譚玉瑛透露多年前與男友在某餐廳巧遇小恩子，對方竟然送她一支紅酒，她說：「侍應攞住支紅酒過嚟，話『係黎小姐請你飲』，我就舉起隻杯多謝你，我心諗，你咁得意嘅，同你唔熟，但你又咁好，畀多支酒我飲。」小恩子笑言：「一睇就知你係酒仙啦！」小恩子又指這些情況經常都會發生，皆因她希望看到身邊人開心，只是有時都會撞板：「對人好人哋未必鍾意，人哋會心諗做咩啫？你想點？我都唔會理，會照做，可能我熱情得滯，應該學習唔好咁熱情，但都好難。」

小恩子性格開朗，常笑臉迎人，她直言很多病痛都是鬱出來：「成日多鬱結、唔開心嘅人，身體就會有好多病走出嚟，身體麻麻嘅人，應該去曬太陽，開心就係良藥。」

小恩子又分享自己多年前胰臟生了兩個瘤的經歷，當時她選擇「唔理佢、話之佢」，最後兩個瘤竟神奇消失了：「每個人都會行去最終目的地，所以我乜都冇做，醫生又冇睇，就咁過咗8年，有日肚痛，心諗應該都差唔多拜拜，點知醫生話係腸胃炎，我話仲有兩個瘤不如照埋，但醫生話見唔到有瘤，只係有兩撻疤，當時我可以合格去買份保險，就知自己已經完全冇事，呢份係我50歲時最大份生日禮物，可以繼續我嘅開心人生。」問小恩子是否已沒有事情令她煩惱？她直言：「冇，我連死都唔驚咯！」

（即時娛樂）